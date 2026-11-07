Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize-Trabzon yolunda Çaykur Rizespor maçı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin iddianameyi tamamladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında şüphelilerin ifadesini 'HTS' bozdu: Katliam girişiminin perde arkası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü takım otobüsüne yönelik 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında iddianameyi tamamlayarak 5 şüpheli hakkında "Müştereken Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırma talep etti. Şüpheliler Yusuf Öksüz, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş, Özgür Ertürk ve Özden Recep Kaplan hakkında iddianame hazırlandı. Olayda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanmış, ancak otobüsün viyadükten aşağı düşmesi engellenmişti. Daha önce delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dosya, BTK'dan alınan HTS ve baz sinyali analizleri ile yeniden açıldı. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin savunmalarının asılsız olduğu ve olay anında saldırının düzenlendiği noktada aynı baz istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi. Savcılık, olayın anlık bir öfke değil, organize bir plan dahilinde yürütüldüğünü değerlendirdi.

Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede; şüpheliler Yusuf Öksüz, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş, Özgür Ertürk ve Özden Recep Kaplan hakkında "Müştereken Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırma talep edildi.

KATLİAMIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Olay günü otobüs, polis eskortları eşliğinde Trabzon Havalimanı’na doğru hareket halindeyken Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkiinde av tüfeğiyle hedef alınmıştı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak ve yüz bölgesinden ağır yaralanmış, bilinci kapanmadan önce aracı kontrollü şekilde durdurarak otobüsün viyadükten aşağı düşmesini veya denize yuvarlanmasını engelleyerek mutlak bir facianın önüne geçmişti.

Otobüste bulunan dönemin teknik heyeti ve futbolcuları Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt, Emmanuel Emenike, Moussa Sow, Erten Ersu gibi isimler dâhil olmak üzere toplam 39 kişi saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

YENİ DELİL: HTS VE BAZ HARİTASI OYUNU BOZDU

Daha önce delil yetersizliği sebebiyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheliler hakkındaki dosya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) alınan geriye dönük HTS ve baz sinyali analizleriyle yeniden açıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan uzmanlık raporlarına göre, şüphelilerin olay anında "evdeydik" veya "başka yerlerdeydik" yönündeki savunmalarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

Yapılan baz süzme işlemlerinde, şüpheliler Yusuf Öksüz ve Özden Recep Kaplan’ın olay anında saldırının düzenlendiği noktada Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsteki kişilerin telefonlarıyla aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.

ORGANİZE PLAN

Savcılığın iddianamedeki sevk değerlendirmesine göre olay anlık bir öfke değil, organize bir plan dâhilinde yürütüldü. HTS trafik kayıtları, şüpheliler arasındaki iletişim trafiğinin Nisan 2015'te ve özellikle olay saatinde (22:00 - 22:59) zirve yaptığını gösteriyor.

Plana göre şüpheliler Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk otobüsün Of ilçesinden geçişi esnasında güzergah üzerinde bulunarak keşif ve gözcülük faaliyeti yürüttü. Otobüsün ilerleyişini HTS üzerinden anlık olarak olay yerinde pusuda bekleyen Yusuf Öksüz ve Özden Recep Kaplan'a bildirdiler. Bilginin ulaşması üzerine yol kenarındaki ağaçlık alanda bekleyen iki şüpheli, etki mesafesi 150 metre olan ve olay yerinde dere yatağına gizlenmiş halde bulunan "Zafire" marka av tüfeğiyle şoför mahallini doğrudan hedef alarak art arda ateş açtı.

ŞÜPHELİLERİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ REDDEDİLDİ

İddianamede, aradan geçen 11 yıllık süreçte şüphelilerin verdikleri ifadelerdeki kronolojik çelişkilere dikkat çekildi:

Yusuf Öksüz'ün İfadesi:

Olay günü saat 10:00 sıralarında evden çıkarak babamla birlikte Sürmenespor kulübü lokaline gittim. Akşam saat 21:00 sıralarında taksici Yusuf Durmuş'u arayarak kendimi eve bıraktırdım. Eve gittikten sonra arkadaşım Emiral Aygüneş'i arayıp alkol almaya çağırdım, o da kabul etti ancak gecikince ve diğer arkadaşlar da eve geçince buluşmaktan vazgeçtik. Alkol almayı planladığım diğer arkadaşlarım Özgür Ertürk ve Hakan Hatipoğlu'ydu; Zarha dağına çıkacaktık ancak tesis kapalı olduğu için buluşamadık. Gece evdeyken kız kardeşim arayıp Fenerbahçe otobüsüne saldırı olduğunu söyledi, ben de televizyondan takip etmeye başladım ve o gece evden hiç çıkmadım. Av merakım vardır ancak av tüfeğim yoktur, babamın tüfeğiyle avlanırım. Olayın olduğu bölgenin üst tarafı bizim av sahamızdır ve bölgeyi iyi tanırım. Erkan Öksüz dayımın oğludur, o da ava gider; kendisinden avcılık yaptığım için daha önce fişek istemiş olabilirim ama olay günü ava gitmedim ve kimseden fişek almadım. Olayla hiçbir ilgim yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum. İlk gözaltına alındığımda telefon şifremi söylemememin sebebi içinde nişanlımla özel görüntülerimin olmasıydı.

Hakan Hatipoğlu'nun İfadesi:

Olay tarihinde mahalleden arkadaşımız Hasan Çalışkan'ın Sürmene merkezdeki düğününe Özgür Ertürk ile birlikte gittik. Düğünden önce ve düğün esnasında biraz fazla alkol tükettik. Düğünden çıktıktan sonra kendi evimin hemen altında bulunan Poştoflar Kahvesinin dışında Özgür ile otururken bir gürültü ve serzeniş oldu. Kahvehane olay yerine 300 metre yakınlıkta olduğu için ne olduğunu anlamak üzere Özgür ile araca binerek olay yerine (viyadük altına) gittik. Olay yeri kalabalık olduğu için viyadük üstüne çıkmadık, araçtan hiç inmeden tekrar kahveye döndük ve televizyonda saldırı haberini gördük. Yusuf Öksüz mahalleden arkadaşımdır. Olay günü aramızda tekrar alkol alıp almama konusunda konuşmalar oldu; tesisi kontrol etmek için aradık, ulaşamayınca kapalı olduğunu anlayıp bu durumu Yusuf'a bildirmek için kısa süreli görüşmeler yaptık. Olay yerinde ve evimin yakınında baz sinyali vermem normaldir. Olayda kullanıldığı söylenen tüfeği sadece televizyonda gördüm. Benim engelli bir çocuğum var, onunla ilgileniyorum; bu işlerle alakam yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum.

Özgür Ertürk'ün İfadesi:

Olay günü saat 17:00 sıralarında evden çıkıp Zarha'daki kıraathaneye giderek Emiral Aygüneş ile buluştum. Emiral'in aracıyla büfeden bira alıp Yeniay Limanı'nda alkol aldık. Eski arkadaşım Yusuf Öksüz'ü arayıp yanımıza çağırdım ama gelmedi. Saat 20:00 sıralarında Emiral beni düğün salonuna bıraktı ve ayrıldı. Düğünde Hakan Hatipoğlu ile karşılaştım. Hakan ile çorba içmeye veya alkol almaya Of ilçesine gitmek için yola çıktık ancak yolda karar değiştirip Of girişindeki Çaykara yol ayrımından geri döndük ve Sürmene'deki dağ tesisine gitmeye karar verdik. Dönüş yolunda Sürmene giriş viyadüğünde Fenerbahçe otobüsünün beklediğini ve polisleri gördük. Yan yola saparak Sürmene iç yoluna girdik. Dağ tesisine giderken İstanbul'dan bir arkadaşım arayıp otobüse taş atıldığını söyledi, internetten bakınca kurşunlandığını öğrendim. Tesis kapalı olduğu için Hakan beni evime bıraktı. Yusuf Öksüz tır şoförüdür ve arkadaşımdır. Olay dönüşü kendisini tesise davet etmek için aramıştım, tesis kapalı olunca tekrar arayıp gelmemesini söyledim. Özden Recep Kaplan ise benden yaşça büyük bir abidir, akşamki düğünde de onu görmüştüm, inşaat işleri sebebiyle aramızda para transferleri olmuştur. Hayatımda hiç av tüfeği kullanmadım, olayla ilgim yoktur.

Emiral Aygüneş'in İfadesi:

Olay günü izinli olduğum için aracımın tamiri için sanayiye gittim, sonra Hakan Hatipoğlu'nun inşaatına geçtim. Saat 15:00 gibi kıraathanede Özgür Ertürk ile buluştuk ve büfeden 6 adet bira alarak Yeniçam Tersanesi'nde araç içinde alkol aldık; sonradan hatırladığıma göre Hakan Hatipoğlu da yanımıza gelmişti. Saat 19:00-20:00 sıralarında Özgür'ü Orta Mahalle Zarha meydanında bıraktım, onlar düğüne gitti. Ben kendim 2 bira daha alıp içtim ve saat 21:00 gibi Soğuksu Mahallesi'ndeki annemin evine gittim. Özgür beni viski içmeye çağırdı ama gitmedim. Saat 23:00 sıralarında annemin yanından ayrılarak Zarha mevkiindeki kafe önünde araç içinde birkaç bira daha içip gece 24:00 gibi kendi evime geçtim. Olayı evde gece gece televizyondan öğrendiğimi hatırlıyorum. Saldırı olan yere olay öncesi veya sonrası hiç gitmedim, Of ilçesine de gitmedim. Yusuf Öksüz'ü mahalleden tanırım, alkol alma konusundaki iletişimlerimiz normaldir. Üzerime kayıtlı ruhsatlı veya ruhsatsız hiçbir av tüfeği yoktur ve avcılıkla ilgim bulunmamaktadır, suçlamaları reddediyorum.

Özden Recep Kaplan'ın İfadesi:

Olay tarihinde çocukluk arkadaşım Hasan Çalışal'ın düğününe katılmak üzere İstanbul'dan gelmiştim. Düğünde Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk'ü gördüm. Düğünden sonra eşimi eve bıraktım ve evin yakınındaki şehir kulübüne gittim. Yemek amaçlı Hakan ve Emiral'i çağırdım, Hakan yanında Cemal Çilingir ve başkalarıyla geldi. Kulüpteyken Fenerbahçe otobüsüne yönelik bir şeyler olduğunu duyduk. Hatırladığım kadarıyla Hakan ve Cemal ile birlikte kalabalık olan olay yerine gittik, otobüse yaklaştım ve sonra oradan ayrılıp evlerimize dağıldık. Evim, düğün yeri ve şehir kulübü olay yerine çok yakın mesafededir (200-450 metre), bu yüzden bazımın buralardan sinyal vermesi olağandır. Sürmene'ye nadir geldiğim için geldiğim günlerde iletişim trafiğimin artması normaldir ve bu durumun diğer şüphelilerle çakışması tamamen tesadüftür. Hakan Hatipoğlu ile borç, araç alışverişi ve sigortalı çalışanı olmam sebebiyle ticari transferlerim vardır. Emiral Aygüneş'e ise maddi durumu iyi olmadığı ve burun ameliyatı olacağı için yardım amaçlı para gönderdim. Zafire marka tüfeği ilk defa emniyette gördüm, olayla hiçbir ilgim yoktur. Geçen hafta cezaevine girme korkusuyla telefonumu kapatıp kaçmıştım ama ne olduğunu öğrenince pazartesi günü gidip Bakırköy Adliyesine kendim teslim oldum.

İSTENEN CEZA

İddianamede, şüphelilerin tek bir fiille otobüste bulunan 39 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle, TCK’nın fikri içtima hükümleri uyarınca en ağır cezayı gerektiren tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.