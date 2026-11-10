Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 2021 yılında İzmir’de Cafer Mahiroğlu’na ait paravan olarak kurdurulduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla usulsüz ihaleler alındığı tespit edildi. İhaleler neticesinde elde edilen fonların; yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleri kullanılarak Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesaplara aktarıldığı, bu ödemelerin ilgili hesaplar arasında kısa süre içinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı aktarıldı. Dosyada ayrıca, yürütülen süreçte Halk TV’nin topluma karşı bir kalkan olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarından özetle; Halk TV, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler (Araç Bakım Onarım, Temizlik İşleri ve Maske Alımı) alındığı alınan ihale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği tespit edilmiştir.
1. Dalga Yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alınmış 5 şahıs tutuklanırken;
1. Dalga operasyonda konu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şahıs için Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 10.11.2026 tarihinde 7 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın firari olduğu ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
1.Ramazan TEZCAN (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)
2.Filiz BULUT (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)
3.Emre KAYA - FİRAR (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir)
4.İbrahim SEYFİTTİNOĞLU (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)
5.Murat TOPUZ (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)
6.Haluk Harun TUZSUZOĞLU (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)
7.Mehmet MERAL (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)
8.İbrahim TUNCOL (Başka bir dosya kapsamında tutuklu)