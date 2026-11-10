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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:24

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'na yönelik devam eden soruşturmada 2. Dalga Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:24

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 2021 yılında ’de Cafer Mahiroğlu’na ait paravan olarak kurdurulduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla usulsüz ihaleler alındığı tespit edildi. İhaleler neticesinde elde edilen fonların; yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleri kullanılarak Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesaplara aktarıldığı, bu ödemelerin ilgili hesaplar arasında kısa süre içinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı aktarıldı. Dosyada ayrıca, yürütülen süreçte Halk TV’nin topluma karşı bir kalkan olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.

HABERİN ÖZETİ

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’na ait paravan şirket aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden usulsüz ihaleler alındığı, elde edilen fonların aklanmaya çalışıldığı ve rüşvet verildiği iddiaları üzerine 4 ilde operasyon düzenlendi.
BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla alınan ihalelerden elde edilen fonların SWIFT işlemleriyle Halk TV, şirketler ve şahsi hesaplara aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarında, Halk TV'nin ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla belediyeden ihaleler alındığı ve süreçte sorumlulara elden döviz ile TL cinsinden rüşvet verildiği aktarıldı.
Süreçte Halk TV’nin topluma karşı bir kalkan olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.
Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da 8 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın firari olduğu belirtildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında eski belediye yöneticileri ve şirket çalışanları yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

GİZLİ TANIK İFADELERİNDE ELDEN RÜŞVET İDDİASI

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarından özetle; Halk TV, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler (Araç Bakım Onarım, Temizlik İşleri ve Maske Alımı) alındığı alınan ihale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği tespit edilmiştir.

 

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

1. Dalga Yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alınmış 5 şahıs tutuklanırken;

1. Dalga operasyonda konu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şahıs için Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 10.11.2026 tarihinde 7 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın firari olduğu ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1.Ramazan TEZCAN (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

2.Filiz BULUT (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)

3.Emre KAYA - FİRAR (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir)

4.İbrahim SEYFİTTİNOĞLU (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)

5.Murat TOPUZ (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)

6.Haluk Harun TUZSUZOĞLU (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)

7.Mehmet MERAL (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)

8.İbrahim TUNCOL (Başka bir dosya kapsamında tutuklu) 

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ETİKETLER
#izmir
#Halk TV
#Cafer Mahiroğlu
#Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.ş.
#Ramazan Tezcan
#Gündem
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