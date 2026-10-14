İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler tek tek incelendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar: 14,4 milyon liralık rüşvet iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden haksız menfaat ve 14,4 milyon TL rüşvet temin ettiği iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i yakalandı, 4'ünün yurt dışında olduğu ve 1'inin ceza infaz kurumunda bulunduğu bildirildi. İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödendiği ve gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı kaydedildi. MASAK incelemelerinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu şirketlere mahkeme kararıyla el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Mahiroğlu hakkında İBB'ye yönelik ayrı bir soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı olduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı belirtildi.

14,4 MİLYON TL’LİK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki beyan ve kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı kaydedildi.

MAHİROĞLU’NUN BAĞLANTILI OLDUĞU ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi.

Mahiroğlu’nun şahsi banka hesaplarında ise 459 işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği, mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu ifade edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu, 1’inin ceza infaz kurumunda olduğu belirtilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF’nin bu şirketlere kayyum olarak atandığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025’te yurt dışına çıktığına ilişkin tespitlerin de dosyada yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.