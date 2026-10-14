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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 07:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 08:13

Halk TV’ye kayyum atandı: Polis ekipleri binada arama yapıyor

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girdi. Kanala kayyum atandığı duyurulurken, televizyon yayını durduruldu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 07:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 08:13

Halk TV’nin Zeytinburnu'ndaki merkez binasına sabah saat 05:30 sularında ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

HABERİN ÖZETİ

Halk TV’ye kayyum atandı: Polis ekipleri binada arama yapıyor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Halk TV'nin merkez binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girerek kanala kayyum atandığı ve yayının durdurulduğu belirtildi.
Halk TV'nin merkez binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girdi.
Kanala kayyum atandığı belirtildi.
Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusundaki görüşmesi sonuçsuz kaldı.
Halk TV yayını durduruldu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Halk TV’ye kayyum atandı: Polis ekipleri binada arama yapıyor

HALK TV YAYINI DURDURULDU

Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu.


Halk TV’ye yönelik yürütülen soruşturmada; suçlamalar "İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" olarak belirtildi.  

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Halk TV’ye yapılan operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden biri de başka soruşturmadan firari durumda olan Cafer Mahiroğlu.

Cafer Mahiroğlu CHP'nin kapatılması davasında şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. Rüşvet verildiği ve yönetimin değiştirildiği iddiaları kapsamında yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Cafer Mahiroğlu 'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Şu ana kadar kanal yöneticileri dahil 11 kişi gözaltına alındı, hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin başka bir suçlamayla cezaevinde olduğu öğrenildi. 

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