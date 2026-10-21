Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Sosyal medya hesabına erişim engeli!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı finansal işlemler ve ihale usulsüzlükleri soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla adli süreç devam eden iş insanı Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.

Soruşturma aşamasında kamusal düzeni bozmaya yönelik ve halkı kışkırtıcı nitelikte çağrılar yaptığı tespit edilen Mahiroğlu hakkında, Başsavcılığın talebi doğrultusunda söz konusu kısıtlama kararı uygulandı.

MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET VE İHALE AĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında yer alan kritik detaylar, usulsüzlüklerin boyutunu ve izlenen yöntemleri gözler önüne seriyor. Başsavcılığın elde ettiği bulgulara göre Cafer Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kuruluş sürecini organize etti. Şirketin üst yönetimini kendi belirlediği isimlere devreden Mahiroğlu'nun, belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

İhale süreçlerinin olumlu sonuçlanması karşılığında toplamda 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Şirket kanalıyla üstlenilen işlerde piyasa değerinin çok üzerinde, fahiş faturalandırmalarla ödemeler alındı. Elde edilen haksız gelirlerin, doğrudan Mahiroğlu'na ait olan ya da kendisiyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen farklı şirket hesaplarına aktarıldı.

ŞÜPHELİ SWIFT TRANSFERLERİ VE MAL VARLIĞI UYUMSUZLUĞU

Adli birimlerin mercek altına aldığı bir diğer önemli konu ise yurt dışı para hareketleri oldu. Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden uluslararası finans kuruluşlarına aktarılan meblağlar incelemeye alındı.

Yapılan detaylı mali analizlerde; Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesaplarının yanı sıra, ortaklık veya yöneticilik bağı bulunan şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin resmi olarak beyan ettiği gelirler ile edindikleri yüksek meblağlı mal varlıkları arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu kayıtlara geçti. Başsavcılık bünyesinde yürütülen çok yönlü soruşturma derinleşerek devam ediyor.