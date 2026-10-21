Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

Arnavutluk’ta eğitim ücretlerinin düşürülmesi ve devletin eğitime daha fazla yatırım yapmasını talep eden öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri, Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle sekizinci gününde devam etti.

GÖSTERİCİLER VE PROTESTOCULAR KARŞI KARŞIYA

Başbakanlık binası önünde olaysız başlayan fakat ilerleyen saatlerde gerginliğin yükselmesiyle arbedenin yaşandığı protestoda göstericiler, güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişek atarken, polis de cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

BAŞBAKAN RAMA'NIN DİYALOG ÇAĞRISI KARŞILIK GÖRMEDİ

Protestocu öğrenciler, Başbakan Rama’nın yaptığı diyalog çağrısını reddederek Rama’nın Başbakanlık binası önüne yerleştirdiği sandalyeleri devirdi ve üzerinde "diyalog" yazan kağıtları yırttı. Sandalyeler, Rama’nın "koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu" açıklamasının ardından Başbakanlık binasının önüne yerleştirilmişti.

Başbakan Rama, "Kim diyalog istiyorsa, istediği zaman, isterse burada bile görüşebiliriz. Hükümetle birlikte görüşmeye hazırım" demişti. Ancak öğrenciler, Rama’nın ayrılmasının ardından sandalyeleri devirerek Rama’nın "diyalog" teklifini reddetti.

Rama, sosyal medya üzerinden diyalog çağrısını reddederek istifasını talep eden protestoculara cevap vererek, konuşmak isteyen herkesle iletişime hazır olduğunu yineledi.

ANA MUHALEFETTEN RAMA İKTİDARINA TEPKİ

Ana muhalefet partisi lideri Berisha ise protestolarda şimdiye kadar 2 binden fazla gencin polis şiddetine maruz kaldığını, gözaltına alındığını veya tutuklandığını söyledi. Arnavutluk’un komünizm rejimin karanlık günlerinden bu yana böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Berisha, Rama’nın istifa etmediği her gün kaçınılmaz olan sonu ertelediğini savundu.