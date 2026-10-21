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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:06

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

Fransa'nın ardından Avrupa'nın birçok ülkesinde başlayan protestolar Arnavutluk'ta şiddet olaylarıyla devam ediyor. Göstericiler ve polis arasında çatışma yaşanıyor. Başbakan Edi Rama ise orta yolu bulmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:06

’ta eğitim ücretlerinin düşürülmesi ve devletin eğitime daha fazla yatırım yapmasını talep eden öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri, Başbakan liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle sekizinci gününde devam etti.

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

GÖSTERİCİLER VE PROTESTOCULAR KARŞI KARŞIYA

Başbakanlık binası önünde olaysız başlayan fakat ilerleyen saatlerde gerginliğin yükselmesiyle arbedenin yaşandığı protestoda göstericiler, güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişek atarken, polis de cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

BAŞBAKAN RAMA'NIN DİYALOG ÇAĞRISI KARŞILIK GÖRMEDİ

Protestocu öğrenciler, Başbakan Rama’nın yaptığı diyalog çağrısını reddederek Rama’nın Başbakanlık binası önüne yerleştirdiği sandalyeleri devirdi ve üzerinde "diyalog" yazan kağıtları yırttı. Sandalyeler, Rama’nın "koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu" açıklamasının ardından Başbakanlık binasının önüne yerleştirilmişti. 

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

Başbakan Rama, "Kim diyalog istiyorsa, istediği zaman, isterse burada bile görüşebiliriz. Hükümetle birlikte görüşmeye hazırım" demişti. Ancak öğrenciler, Rama’nın ayrılmasının ardından sandalyeleri devirerek Rama’nın "diyalog" teklifini reddetti.

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

Rama, sosyal medya üzerinden diyalog çağrısını reddederek istifasını talep eden protestoculara cevap vererek, konuşmak isteyen herkesle iletişime hazır olduğunu yineledi.

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta

ANA MUHALEFETTEN RAMA İKTİDARINA TEPKİ

Ana muhalefet partisi lideri Berisha ise protestolarda şimdiye kadar 2 binden fazla gencin polis şiddetine maruz kaldığını, gözaltına alındığını veya tutuklandığını söyledi. Arnavutluk’un komünizm rejimin karanlık günlerinden bu yana böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Berisha, Rama’nın istifa etmediği her gün kaçınılmaz olan sonu ertelediğini savundu.

Başbakanlık binası önünde olaylı gece! Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta
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ETİKETLER
#edi rama
#Arnavutluk
#Ana Muhalefet Partisi
#Başbakanlık Binası
#Berisha
#Dünya
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