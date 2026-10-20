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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:55

İtalya’da yağma ve şiddet olayları sonrası sert güvenlik önlemi: 5 yıl hapis cezası ve Milano’ya 500 ilave asker

İtalya hükümeti, ülkenin kuzeyinde günlerce süren şiddet ve yağmalama olaylarının ardından olağanüstü güvenlik tedbirlerini devreye soktu. Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde kabul edilen kararnameyle şiddete karışanlara 5 yıla kadar hapis cezası getirilirken, Milano'ya 500 ilave asker sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:55

hükümeti, ülkenin kuzeyindeki şehirlerde son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından şiddete karışanlara yönelik ağır cezalar öngören bir güvenlik kararnamesi kabul etti. Planlanan yeni gösteriler öncesinde ’ya 500 ilave asker gönderilmesini de kararlaştıran hükümet, kamu düzenini bozan olaylara karşı tedbirleri sıkılaştırdı.

Başbakan liderliğindeki İtalya hükümeti bugün, şiddet içeren eylemlere katılmayı yeni bir suç olarak tanımlayan, şiddet olaylarına karışanlara yönelik cezaları ağırlaştıran ve çocukları vandalizm ve yağmalama olaylarına katılan anne babalara mali sorumluluk getiren bir güvenlik kararnamesini kabul etti.

İtalya’da yağma ve şiddet olayları sonrası sert güvenlik önlemi: 5 yıl hapis cezası ve Milano’ya 500 ilave asker

"VANDALİZMİN VE HIRSIZLIĞIN DEVRİMCİLİKLE ALAKASI YOK"

Kararname, son günlerde İtalya’nın kuzeyindeki kentlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından geldi. Fransa’da yaşanan olayların ardından İtalya’da çoğu gençlerden oluşan grupların mağazaları yağmalaması ve polise saldırmasının ardından gelen kararnameye ilişkin açıklamasında Meloni, "Vandalizmin ve hırsızlığın devrimcilikle alakası yok. Çevreye zarar vermek ve hırsızlık, protesto değil, suçtur" dedi.

Kararların kabul edildiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından sosyal medyada paylaştığı açıklamada Meloni, "İş aramanın, kazandığı ücretin yetersiz olmasının ve geleceğe dair hiçbir umut görmemenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Fakat yaşanan zorluklar, asla şiddetin bahanesi olarak kullanılamaz" dedi.

İtalya’da yağma ve şiddet olayları sonrası sert güvenlik önlemi: 5 yıl hapis cezası ve Milano’ya 500 ilave asker

REŞİT OLMAYANLARIN NEDEN OLDUĞU ZARARDAN EBEVEYNLERİ SORUMLU TUTULACAK

Derhal yürürlüğe giren düzenleme kapsamında gösteriler sırasında en az beş kişilik bir grubun parçası olarak güvenliği tehlikeye atan kişiler, 5 yıla kadar hapis ve 20 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yüzün gizlenmesi ve insanların yaralanması durumunda cezalar daha da ağırlaştırılacak. Yetkililere, meydana gelen zararı derhal tazmin edilmesi için yetki verilecek ve reşit olmayanların neden olduğu zarardan ebeveynleri sorumlu tutulacak. Yeni düzenlemeler çerçevesinde polis, 14 ila 17 yaşlar arasındaki gençleri de suç işlememiş olsalar dahi şüphe üzerine gözaltına alabilecek.

Düzenlemeler çerçevesinde ayrıca, 2026 sonuna kadar Milano’da polise destek vermek üzere 500 asker görevlendirilecek. , askerlerin kritik noktaların güvenliğini güçlendirmek, hassas bölgelerde gözetimi artırmak ve denetimleri yoğunlaştırmak için vazifelendirileceklerini açıkladı.

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#İtalya
#Milano
#Giorgia Meloni
#savunma bakanlığı
#Güvenlik Kararnamesi
#Dünya
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