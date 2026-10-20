Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle sokağa dökülen öğrencilere, çiftçiler, iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı. Barışçıl başlayan protestolar bir süre sonra yağma ve şiddet olaylarına dönüştü.

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HABERİN ÖZETİ Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemi sorunları nedeniyle başlayan ve sarı yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katıldığı protestolar, yağma ve şiddet olaylarına dönüşürken, bir kitapçı dükkanı çevresindeki yıkıma rağmen zarar görmeden ayakta kaldı. Protestolara öğrenciler, çiftçiler, iklim aktivistleri ve sarı yelekliler katıldı. Barışçıl başlayan protestolar yağma ve şiddet olaylarına dönüştü. Fransız yetkililer 3 binden fazla iş yerinin yağmalandığını açıkladı. Savaş alanına dönen ortamda bir kitapçı dükkanı hiç zarar görmedi. Kitapçı sahibi dükkanın önüne sandalye çekip oturarak kapısına İngilizce "Welcome/Open" tabelası astı. Dükkanın vitrinindeki kitaplar düzenliydi ve camları sağlamdı.

Fransız yetkililer, 3 binden fazla iş yerinin yağmalandığını, zarar gördüğünü açıkladı. Savaş alanına dönen bir ortamda hiç zarar görmeyen bir dükkan ise dikkatlerden kaçmadı.

''HOŞGELDİNİZ, AÇIĞIZ''

Bir kitapçı dükkanı, çevresindeki birçok mağazanın, işletmenin yağmalanmasına, camlarının kırılmasına rağmen hiç zarar görmedi. Dükkanın çevresi bir savaş alanı gibi gözükürken kitapçının sahibi, dükkanın önüne bir sandalye çekti ve oturdu. Kapıya ise İngilizce olarak ''Welcome/Open'' yani ''Hoşgeldiniz/Açık'' tabelası yerleştirdi.

BU DÜKKAN HİÇ ZARAR GÖRMEDİ

Dükkanın vitrinindeki kitapların düzenli şekilde raflarda durması ve camlarının sağlam kalması dikkat çekti. Görüntüleri paylaşanlar, kitapçının yağmadan zarar görmeyen az sayıdaki iş yerinden biri olduğunu aktardı.

Kitapçının sahibi, çevredeki olaylara rağmen iş yerini kapatmadı. Müşterilerini içeri davet etmesine karşın dükkana kimsenin girmemesi ise ortaya ilginç bir manzara çıkardı.