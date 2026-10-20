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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:56

Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay

Fransa'da eğitim politikası ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan barışçıl eylemler, yağma ve şiddet olaylarına dönüştü. Ülkenin birçok yerinde mağazalar, işletmeler yağmalandı, tahrip edildi. Bir iş yerinin ise savaş alanına dönen bir ortamda hiç zarar görmemesi dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:56

'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle sokağa dökülen öğrencilere, , iklim aktivistleri ve 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler de katıldı. Barışçıl başlayan protestolar bir süre sonra yağma ve şiddet olaylarına dönüştü. 

HABERİN ÖZETİ

Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemi sorunları nedeniyle başlayan ve sarı yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katıldığı protestolar, yağma ve şiddet olaylarına dönüşürken, bir kitapçı dükkanı çevresindeki yıkıma rağmen zarar görmeden ayakta kaldı.
Protestolara öğrenciler, çiftçiler, iklim aktivistleri ve sarı yelekliler katıldı.
Barışçıl başlayan protestolar yağma ve şiddet olaylarına dönüştü.
Fransız yetkililer 3 binden fazla iş yerinin yağmalandığını açıkladı.
Savaş alanına dönen ortamda bir kitapçı dükkanı hiç zarar görmedi.
Kitapçı sahibi dükkanın önüne sandalye çekip oturarak kapısına İngilizce "Welcome/Open" tabelası astı.
Dükkanın vitrinindeki kitaplar düzenliydi ve camları sağlamdı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay

Fransız yetkililer, 3 binden fazla iş yerinin yağmalandığını, zarar gördüğünü açıkladı. Savaş alanına dönen bir ortamda hiç zarar görmeyen bir dükkan ise dikkatlerden kaçmadı. 

Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay

''HOŞGELDİNİZ, AÇIĞIZ''

Bir kitapçı dükkanı, çevresindeki birçok mağazanın, işletmenin yağmalanmasına, camlarının kırılmasına rağmen hiç zarar görmedi. Dükkanın çevresi bir savaş alanı gibi gözükürken kitapçının sahibi, dükkanın önüne bir sandalye çekti ve oturdu. Kapıya ise İngilizce olarak ''Welcome/Open'' yani ''Hoşgeldiniz/Açık'' tabelası yerleştirdi. 

Ortalık savaş alanına döndü bir dükkan hiç zarar görmedi! İşte Fransa'daki ilginç olay

BU DÜKKAN HİÇ ZARAR GÖRMEDİ

Dükkanın vitrinindeki kitapların düzenli şekilde raflarda durması ve camlarının sağlam kalması dikkat çekti. Görüntüleri paylaşanlar, kitapçının yağmadan zarar görmeyen az sayıdaki iş yerinden biri olduğunu aktardı.

Kitapçının sahibi, çevredeki olaylara rağmen iş yerini kapatmadı. Müşterilerini içeri davet etmesine karşın dükkana kimsenin girmemesi ise ortaya ilginç bir manzara çıkardı.

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ETİKETLER
#fransa
#çiftçiler
#Sarı Yelekliler
#Öğrencilere
#Iklim Aktivistleri
#Dünya
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