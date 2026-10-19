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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:18

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

Fransa'daki protestolar sırasında ''Bismillah, c'est les ténèbres'' yani ''Her yer karanlık'' yazan pankartı taşıyanların sayısı arttı. Bunun nedeni ise ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:18

'da öğrenci protestoları sırasında alışılmadık bir slogan dikkat çekti. İlk kez bu sene ortaya çıkan ve zamanla birçok eylemcinin pankartına taşıdığı “Bismillah, c'est les ténèbres” yani ''Her yer karanlık'' pankartı sembol haline geldi. Birçok kişi aynı pankartı taşımaya başladı. 

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

POLİSİN SIZMA GİRİŞİMİ

Bu sloganın ortaya çıkışı ise bir sosyal medya platformu üzerinden gerçekleşti. Eylemcilerin polis olduğunu düşündükleri kişi, sosyal medya platformunda protestocuların olduğu gruba, ''Bismillah, her yer karanlık! Abluka ne zaman kardeşim?  Her şeyi paramparça edeceğiz. Beni Aichek abluka grubuna ekleyin'' diye yazdı. Bunu yazarken de Cezayir bayrağı emojisi ve ''Mamadou'' takma adını kullandı. 

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

SLOGAN HALİNE GELDİ

TV5monde'un haberine göre, öğrenciler bu kişinin gruba sızmaya çalışan bir polis olduğunu düşündü. Çünkü söylediği şeyler birbirinden bağımsızdı ve gerçek bir Müslüman gibi davranmıyordu. Durumu fark eden öğrenciler kısa sürede bu cümleyi sokaklara taşıdılar.

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

Tek bir sosyal medya platformunda ünlenen bu sözler zamanla diğer platformlarda gözükmeye başladı. Ardından da eylemcilerin pankartlarında yer aldı. Hatta bu cümle üzerine bir 'Wikipédia' sayfası bile açıldı. 

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

ÜNLÜ İSİMLER DE PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü iklim aktivisti ’in de sloganı kullanarak paylaşım yapan isimler arasında yer alması, ifadenin görünürlüğünü daha da artırdı.

Fransa'da yayılan 'Bismillah' pankartının sırrı çözüldü, slogan haline geldi

İRONİK BİR TEPKİ

Eylemciler ve konuyu değerlendirenler, sloganın Fransa’daki sokak olaylarının sorumluluğunu Cezayir ve Fas kökenli göçmenlere yükleyen ırkçı ve önyargılı söylemlere karşı ironik bir tepki olarak yorumlandığını belirtiyor.

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ETİKETLER
#fransa
#Greta Thunberg
#Bismillah C'est Les Ténèbres
#Mamadou
#Aichek
#Tv5monde
#Dünya
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