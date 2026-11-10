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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:59

ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye

ABD ordusunun, İran kaynaklı olduğu belirtilen güvenlik tehdidi nedeniyle İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde bulunan uçaklarını tahliye ettiği öne sürüldü. İki yakıt ikmal uçağı Almanya'ya gönderilirken, bölgedeki iki askeri üste güvenlik seviyesi yükseltildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:59

'ın (WSJ) beş farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ordusu İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu uçaklarını pazartesi günü tahliye etti.

HABERİN ÖZETİ

ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD ordusu İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ndeki uçaklarını tahliye etti.
İki yakıt ikmal uçağı Almanya'ya yönlendirilirken, diğer uçaklar farklı bölgelere sevk edildi.
ABD, RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerindeki güvenlik seviyesini "FPCON Charlie" seviyesine çıkardı.
ABD'li yetkililer, RAF Mildenhall Üssü'ne yönelik tehdidin kesin niteliğini değerlendiriyor.
ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik tehdidine dair ayrıntı paylaşmazken, ABD uçaklarının rutin olarak yer değiştirdiğini belirtti.
ABD ordusu, eylül ayında da İran bağlantılı bir olay nedeniyle bombardıman uçaklarını İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden çekmişti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Tahliye kapsamında iki yakıt ikmal uçağının 'ya yönlendirildiği, diğer uçakların ise farklı bölgelere sevk edildiği belirtildi.

ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye

İKİ ASKERİ ÜSTE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerindeki güvenlik seviyesini, ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenlik sisteminde ikinci en yüksek tehdit düzeyi olan "FPCON Charlie" seviyesine çıkardığını açıkladı.

ABD'li yetkililerin, RAF Mildenhall Üssü'ne yönelik tehdidin kesin niteliği konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye

ABD HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan sözcüsü, güvenlik tehdidine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, ABD uçaklarının çeşitli nedenlerle askeri tesisler ve operasyon bölgeleri arasında rutin olarak yer değiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan ABD ordusu, eylül ayında da İran bağlantılı olduğu değerlendirilen bir güvenlik olayı nedeniyle bombardıman uçaklarını İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden çekmişti.

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ETİKETLER
#Almanya
#abd hava kuvvetleri
#Wall Street Journal
#Raf Mildenhall
#Raf Lakenheath
#Dünya
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