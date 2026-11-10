ABD'den dikkat çeken tahliye: ABD'den dikkat çeken tahliye

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İstanbul
Wall Street Journal'ın (WSJ) beş farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ordusu İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu uçaklarını pazartesi günü tahliye etti.
Tahliye kapsamında iki yakıt ikmal uçağının Almanya'ya yönlendirildiği, diğer uçakların ise farklı bölgelere sevk edildiği belirtildi.
ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerindeki güvenlik seviyesini, ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenlik sisteminde ikinci en yüksek tehdit düzeyi olan "FPCON Charlie" seviyesine çıkardığını açıkladı.
ABD'li yetkililerin, RAF Mildenhall Üssü'ne yönelik tehdidin kesin niteliği konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik tehdidine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, ABD uçaklarının çeşitli nedenlerle askeri tesisler ve operasyon bölgeleri arasında rutin olarak yer değiştirdiğini ifade etti.
Öte yandan ABD ordusu, eylül ayında da İran bağlantılı olduğu değerlendirilen bir güvenlik olayı nedeniyle bombardıman uçaklarını İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden çekmişti.