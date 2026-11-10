Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Dolmabahçe'de saygı duruşu: Dalgıçlar su yüzeyinde bayrak açtı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda bir tören düzenlendi.

Tören kapsamında çok sayıda tekne de İstanbul Boğaz'nda buluştu. Tören kapsamında denizde saygı düzeni sağlandı. Bu sırada suya dalan dalgıçlar ise saatler 09.05'i gösterdiğinde su yüzeyine çıkararak Türk bayrağı açtı.