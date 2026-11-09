Altın 2026'yı nerede kapatacak? Zafer Ergezen gram altın için net rakam verdi

'YENİ BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİ DEMEK İÇİN BİR MİKTAR ERKEN'

Altında son günlerde gözlenen toparlanmayı değerlendiren Ergezen, henüz kalıcı bir trend ilan etmek için erken olduğunu vurguladı:

"Geçtiğimiz hafta ABD seçimleri sonrasında Trump yönetiminin alacağı kararlarda oldukça zorlanacağı beklentisi, belirsizlikler bu anlamda altının toparlanmasına yol açtı. Hemen kısaca hatırlayacak olursak aslında Trump yönetiminin hem tarifeler konusu hem ABD-İran savaşı hem Merkez Bankası'na yapmış olduğu baskılar FED tarafında, dolayısıyla altının değer kaybetmesine yol açmıştı. Tahvil faizleri çok fazla yükseldi. Dolar endeksinin çok yükseldiğini görmüş idik. İşte bütün bunlar bir miktar tersine dönüyor gibi gözükmekte."