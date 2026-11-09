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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:30

Özel hastanede akıl almaz skandal: Temizlik görevlisi ameliyatlara girdi, utanmayıp bir de poz verdi

Giresun'da daha önce kalp krizi şüphesiyle hastaneden taburcu edilen bir hastanın dakikalar sonra kalbinin durmasıyla gündeme gelen özel hastane hakkında bu sefer de skandal iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Özel hastanede akıl almaz skandal: Temizlik görevlisi ameliyatlara girdi, utanmayıp bir de poz verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:30

Giresun’da bulunan ve geçtiğimiz aylarda yaşanan talihsiz olaylarla gündeme gelen özel bir hastane bu kez de tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı iddiasıyla adından söz ettirdi. İddiaya göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen kişi, uzun süredir ameliyatlara girerek doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddia edildi. Söz konusu kişinin hastanedeki görev tanımının dışında işlemler yaptığı, hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.

Özel hastanede akıl almaz skandal: Temizlik görevlisi ameliyatlara girdi, utanmayıp bir de poz verdi

GÖRÜNTÜLER HASTANENİN TANITIM FİLMİNDE DE VAR

İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı belirtildi. Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi. Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iddiaların tespit edildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Özel hastanede akıl almaz skandal: Temizlik görevlisi ameliyatlara girdi, utanmayıp bir de poz verdi

DAHA ÖNCE DE SKANDAL BİR İDDİANIN ODAĞINDA YER ALMIŞTI

Öte yandan aynı hastane, daha önce kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Salih Aydın'ın taburcu edilmesinin ardından dakikalar içerisinde fenalaşarak kalbinin durduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Hasta yakınlarının iddiasına göre, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra aracında fenalaşan Aydın'ın kalbi durmuş, bunun üzerine aynı hastaneye bu kez "kırmızı kod" ile yeniden getirilmişti. Hastaya elektroşok ve kalp masajı uygulanırken, daha sonra acil anjiyo yapılarak stent takılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aile, ilk başvuruda yapılan değerlendirme ve müdahalenin yetersiz olduğunu ileri sürerek yetkili kurumlara başvurmuştu.

Özel hastanede akıl almaz skandal: Temizlik görevlisi ameliyatlara girdi, utanmayıp bir de poz verdi

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Ailenin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında hazırlanan dosya, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirilmişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25 Şubat 2026 tarihli yazısında, ön inceleme sonucunda ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ve kararın gereğinin yerine getirilmesi için Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmişti.

Aynı hastane hakkında farklı dönemlerde gündeme gelen sağlık skandalı iddialarıyla ilgili süreçler kamuoyunun dikkatini çekti.

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