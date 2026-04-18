SON DAKİKA!
Özel hastaneye gidenler dikkat! İsa Karakaş para ödememek için 24 saat kuralını hatırlattı

özel hastanelerde fazla ücret

Nüfusun yüzde 99’u Sosyal Güvenlik Kurumunun genel sağlık sigortasından faydalanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında özel hastanelerde fazla ücret uygulaması hakkında vatandaşları uyardı.

fazla ücret ödeme

Türkiye’de nüfusun büyük bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel sağlık sigortası kapsamında kamu ve özel hastanelerden yararlanabiliyor. Ancak özel hastanelerde “fazla ücret ödedim mi?” endişesi sıkça gündeme geliyor.

ÜCRETTE ÜST SINIR VAR

ÜCRETTE ÜST SINIR VAR

Özel hastanelerin, SGK’nın belirlediği sağlık hizmeti bedelinin en fazla %200 fazlasını talep edebildiğini belirten Karakaş, "Hastaların işlem öncesinde “ilave ücret onay formu” imzalaması gerekiyor. Ayrıca alınacak fark ücretlerinin hastanede görünür şekilde ilan edilmesi şart" şeklinde konuştu.
 

HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ

HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ

Karakaş, "Acil durumlar, yoğun bakım hizmetleri, kanser tedavileri (kemoterapi, radyoterapi), yeni doğan hizmetleri, organ nakilleri, diyaliz ve kalp cerrahisi gibi kritik işlemler için özel hastaneler ek ücret talep edemiyor" diyerek özel hastane olsa dahi cebinizden tek kuruş çıkmaması gereken halleri listeledi.
 

BELİRLİ KİŞİLERE TAM KORUMA

BELİRLİ KİŞİLERE TAM KORUMA

Ayrıca uzman isim şehit yakınları, gaziler ve şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin de özel hastanelerde ilave ücret alınmayacak kategoride olduğunu belirtti.

 

ACİL SERVİSTE 24 SAAT KURALI

ACİL SERVİSTE 24 SAAT KURALI

Acil servislerde ilk 24 saatlik müdahale ve stabilizasyon süreci ücretsiz. Ancak Karakaş, acil durum olmadığı halde bu servislerin kullanılması durumunda ücret talep edilebileceğini hatırlattı.
 

HAK ARAMA YOLLARI

HAK ARAMA YOLLARI

"Sağlık en kutsal haktır ve bu hakkın istismarına izin verilmemelidir" diyen Karakaş, vatandaşların şüpheli durumlarda detaylı fatura talep etmesi, SGK’nın ilgili uygulamalarından ücret kontrolü yapması ve gerekirse ALO 170 hattı veya SGK üzerinden şikayet etmesi gerekliliğini vurguladı. 
 

