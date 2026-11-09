9 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altındaki artışta petrol fiyatlarının geri çekilmesi ve ABD istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi etkili oldu.

Yatırımcılar pazartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 9 Kasım 2026 altın fiyatları...