9 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın haftaya yükselişle başladı

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İstanbul
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altındaki artışta petrol fiyatlarının geri çekilmesi ve ABD istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi etkili oldu.
Yatırımcılar pazartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 9 Kasım 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 6.638,05 TL
Satış: 6.639,04 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.831 TL
Satış: 10.912 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.679,00 TL
Satış: 21.822 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.170,02 TL
Satış: 43.002,16 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.224 TL
Satış: 43.483 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.091 TL
Satış: 6.100 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.119,16 dolar
Satış: 4.119,71 dolar