Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

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HABERİN ÖZETİ Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Pina ve 34. dakikada Salah attı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 12 puanda kaldı. Trabzonspor ligin 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, mücadeleye Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviola ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Trabzonspor, karşılaşmanın 17. dakikasında öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise ligin 12. haftasında aynı gün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.