TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:42

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya'da kozlarını paylaştı. Trabzonspor, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:42

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem düdük çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Pina ve 34. dakikada Salah attı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 12 puanda kaldı.
Trabzonspor ligin 12. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Corendon Alanyaspor ise ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, mücadeleye Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviola ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Trabzonspor, karşılaşmanın 17. dakikasında öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Alanya'dan 3 puanla döndü! Bordo-mavililer 2-0 kazandı

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise ligin 12. haftasında aynı gün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Çorum'da rahat kazandı! Sarı-lacivertlilerden 5-0'lık galibiyet
ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#oğuzhan çakır
#corendon alanyaspor
#Alanya Oba Stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.