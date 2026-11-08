Türkiye ve Irak'tan PKK'nın bölgedeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi kurma kararı

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İstanbul
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi
Türkiye ve Irak, terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.
Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.
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