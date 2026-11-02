PKK'nın sözde kalesi 10 kampta yeni dönem: Suriye-Irak hattında kontrol değişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın Irak'ın Mahmur bölgesindeki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan bütün mevzilerini boşaltarak bölgeden çekildiği belirtildi. Boşaltılan 10 kampa Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin yerleştiği belirtiliyor. Mahmur Kampı'nın çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu doğrultusunda yürütülen mücadele kapsamında PKK'nın uzun yıllardır barınma ve lojistik üssü olarak kullandığı Karaçok Dağı eteklerinde kampların boşaltıldığı açıklandı.
Örgütün sözde "kalesi" olarak nitelendirilen bölgedeki 10 kampın tamamından çekildiği belirtiliyor.
Yapılan güvenlik anlaşması kapsamına göre terk edilen askeri noktalardan beşine Irak merkezi hükümetine bağlı birlikler beşine ise Peşmerge güçleri yerleştirildi.
Güvenlik kaynakları stratejik öneme sahip bölgede terör örgütüne bağlı herhangi bir silahlı unsurun kalmadığı ifade edildi.