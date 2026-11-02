Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın Irak'ın Mahmur bölgesindeki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan bütün mevzilerini boşaltarak bölgeden çekildiği belirtildi. Boşaltılan 10 kampa Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin yerleştiği belirtiliyor. Mahmur Kampı'nın çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

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HABERİN ÖZETİ PKK'nın sözde kalesi 10 kampta yeni dönem: Suriye-Irak hattında kontrol değişti Fesih kararı alan PKK terör örgütünün Irak'ın Mahmur bölgesindeki Karaçok Dağı eteklerindeki 10 kampı boşaltarak bölgeden çekildiği ve bu kamplara Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin yerleştiği belirtildi. PKK, Irak'ın Mahmur bölgesindeki Karaçok Dağı eteklerindeki bütün mevzilerini boşaltarak bölgeden çekildi. Bölgedeki 10 kamp örgütün sözde 'kalesi' olarak nitelendiriliyordu. Boşaltılan kamplardan beşine Irak merkezi hükümetine bağlı birlikler, beşine ise Peşmerge güçleri yerleşti. Mahmur Kampı'nın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik kaynakları, bölgede terör örgütüne bağlı herhangi bir silahlı unsurun kalmadığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu doğrultusunda yürütülen mücadele kapsamında PKK'nın uzun yıllardır barınma ve lojistik üssü olarak kullandığı Karaçok Dağı eteklerinde kampların boşaltıldığı açıklandı.

Örgütün sözde "kalesi" olarak nitelendirilen bölgedeki 10 kampın tamamından çekildiği belirtiliyor.

Yapılan güvenlik anlaşması kapsamına göre terk edilen askeri noktalardan beşine Irak merkezi hükümetine bağlı birlikler beşine ise Peşmerge güçleri yerleştirildi.

Güvenlik kaynakları stratejik öneme sahip bölgede terör örgütüne bağlı herhangi bir silahlı unsurun kalmadığı ifade edildi.