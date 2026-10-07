Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi

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İstanbul
Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçmesinin ardından süreçle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de; İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da "villa" yapıldığıydı...
MHP lideri Devlet Bahçeli ise daha sonrasında bu iddiayı yalanlayarak, İmralı'da hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti.
Bahçeli, Öcalan'ın yaşı nedeniyle görüşmelerini yapması ve mesajlarını iletmesi için bu imkanların sağlanacağını ifade etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da villa iddialarının yalan olduğunu söyledi.
Cezaevinde birtakım iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Heyetler gidiyor, biz gittik. İlk bu 27 Şubat çağrısı yayınlandığı zaman. 4 saat kaldık. O mekandan bahsediliyor. Zaten cezaevinin içerisinde bir yapı. Muhtemelen orada iyileştirmeler yapıldı. Sonrasını görmedik. Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil.
Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil. Orada cezaevinin içerisinde çalışma koşullarını düzenleyen tadilatlar yapıldı. Tamamı budur. 13 metrekarelik bir hücrede bu süreci nasıl yürütsün? Çalışma koşullarının düzenlemesi için doğal ve doğrudur."