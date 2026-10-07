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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:12

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İmralı'da villa inşa edildiğine yönelik iddialara ilişkin bir açıklama daha geldi. Tuncer Bakırhan, sadece cezaevi içerisinde iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 12:12

Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçmesinin ardından süreçle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de; 'daki teröristbaşı için İmralı'da "villa" yapıldığıydı...

HABERİN ÖZETİ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Çerçeve Yasa'nın geçmesinin ardından İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "villa" yapıldığı iddiaları üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan için "villa" yapıldığı iddialarını yalanlayarak, hapishane içinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti.
Bahçeli, bu imkanların Öcalan'ın yaşı nedeniyle görüşmelerini yapması ve mesajlarını iletmesi için sağlanacağını ifade etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da villa iddialarının yalan olduğunu söyledi ve cezaevinde birtakım iyileştirmeler yapıldığını belirtti.
Bakırhan, bahsedilen yapının havuzlu, denize kapısı olan bir yer olmadığını, sadece çalışma koşullarını düzenleyen tadilatlar yapıldığını ifade etti.
Bakırhan, Öcalan'ın 13 metrekarelik bir hücrede süreci nasıl yürüteceğini belirterek, çalışma koşullarının düzenlemesinin doğal ve doğru olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

lideri ise daha sonrasında bu iddiayı yalanlayarak, İmralı'da hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti. 

Bahçeli, Öcalan'ın yaşı nedeniyle görüşmelerini yapması ve mesajlarını iletmesi için bu imkanların sağlanacağını ifade etti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi

"MUHTEMELEN ORADA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı da villa iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Cezaevinde birtakım iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  

"Heyetler gidiyor, biz gittik. İlk bu 27 Şubat çağrısı yayınlandığı zaman. 4 saat kaldık. O mekandan bahsediliyor. Zaten cezaevinin içerisinde bir yapı. Muhtemelen orada iyileştirmeler yapıldı. Sonrasını görmedik. Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi

"CEZAEVİ İÇERİSİNDE TADİLATLAR YAPILDI"

Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil. Orada cezaevinin içerisinde çalışma koşullarını düzenleyen tadilatlar yapıldı. Tamamı budur. 13 metrekarelik bir hücrede bu süreci nasıl yürütsün? Çalışma koşullarının düzenlemesi için doğal ve doğrudur."

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#devlet bahçeli
#mhp
#abdullah öcalan
#Tuncer Bakırhan
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