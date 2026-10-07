Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçmesinin ardından süreçle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de; İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da "villa" yapıldığıydı...

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HABERİN ÖZETİ Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a villa iddiaları! DEM Parti'den açıklama geldi Çerçeve Yasa'nın geçmesinin ardından İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "villa" yapıldığı iddiaları üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan için "villa" yapıldığı iddialarını yalanlayarak, hapishane içinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti. Bahçeli, bu imkanların Öcalan'ın yaşı nedeniyle görüşmelerini yapması ve mesajlarını iletmesi için sağlanacağını ifade etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da villa iddialarının yalan olduğunu söyledi ve cezaevinde birtakım iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Bakırhan, bahsedilen yapının havuzlu, denize kapısı olan bir yer olmadığını, sadece çalışma koşullarını düzenleyen tadilatlar yapıldığını ifade etti. Bakırhan, Öcalan'ın 13 metrekarelik bir hücrede süreci nasıl yürüteceğini belirterek, çalışma koşullarının düzenlemesinin doğal ve doğru olduğunu vurguladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise daha sonrasında bu iddiayı yalanlayarak, İmralı'da hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti.

Bahçeli, Öcalan'ın yaşı nedeniyle görüşmelerini yapması ve mesajlarını iletmesi için bu imkanların sağlanacağını ifade etti.

"MUHTEMELEN ORADA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da villa iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Cezaevinde birtakım iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Heyetler gidiyor, biz gittik. İlk bu 27 Şubat çağrısı yayınlandığı zaman. 4 saat kaldık. O mekandan bahsediliyor. Zaten cezaevinin içerisinde bir yapı. Muhtemelen orada iyileştirmeler yapıldı. Sonrasını görmedik. Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil.

"CEZAEVİ İÇERİSİNDE TADİLATLAR YAPILDI"

Öyle bahsedildiği gibi havuzu, denize kapısı olan bir şey değil. Çok ayıp. Öcalan'a dönük oluşturulan algılar, çok doğru değil. Orada cezaevinin içerisinde çalışma koşullarını düzenleyen tadilatlar yapıldı. Tamamı budur. 13 metrekarelik bir hücrede bu süreci nasıl yürütsün? Çalışma koşullarının düzenlemesi için doğal ve doğrudur."