AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları son bir ayda yoğun bir çalışma yürüttü. "Türkiye Yüzyılı" temalı buluşmalar kapsamında, terörsüz Türkiye başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle yapılan toplantılara ilişkin saha raporları tamamlanma aşamasına geldi.

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HABERİN ÖZETİ Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları tarafından yürütülen saha çalışmalarının ardından, "Türkiye Yüzyılı" temalı buluşmalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak vatandaşlarla yapılan toplantılara dair raporlar tamamlanma aşamasına geldi. Vatandaş buluşmaları, esnaf ve STK ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı ve bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine af getirilmediği ifade edildi. Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin, sürecin başında yüzde 60-70'lerdeyken, bugün yüzde 80'i aştığı belirtildi. Öcalan'a statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddialarına karşılık, vatandaşlara villa veya statü söz konusu olmadığı, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturulduğu açıklandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASININ DETAYLARI ANLATILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; vatandaş buluşmaları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu (STK) ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı. Bu kapsamda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine herhangi bir af getirilmediği ifade edildi.

DESTEK YÜZDE 80'İ AŞTI

Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüksek olduğunu belirten AK Parti kaynakları, “Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

VİLLA VE STATÜ İDDİALARI

Edinilen bilgilere göre, AK Partililer söz konusu iddialara ilişkin vatandaşlara, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” açıklamasını yaptı.