Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı

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İstanbul
AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları son bir ayda yoğun bir çalışma yürüttü. "Türkiye Yüzyılı" temalı buluşmalar kapsamında, terörsüz Türkiye başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle yapılan toplantılara ilişkin saha raporları tamamlanma aşamasına geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; vatandaş buluşmaları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu (STK) ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı. Bu kapsamda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine herhangi bir af getirilmediği ifade edildi.
Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüksek olduğunu belirten AK Parti kaynakları, “Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, AK Partililer söz konusu iddialara ilişkin vatandaşlara, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” açıklamasını yaptı.