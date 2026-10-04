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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:39

Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı

AK Parti yönetimi Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili vatandaşın nabzını yoklamak için sahaya çıktı. AK Parti kaynakları, sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan desteğin bugün yüzde 80'i aştığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:39

yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları son bir ayda yoğun bir çalışma yürüttü. "" temalı buluşmalar kapsamında, başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle yapılan toplantılara ilişkin saha raporları tamamlanma aşamasına geldi.

HABERİN ÖZETİ

Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanları tarafından yürütülen saha çalışmalarının ardından, "Türkiye Yüzyılı" temalı buluşmalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak vatandaşlarla yapılan toplantılara dair raporlar tamamlanma aşamasına geldi.
Vatandaş buluşmaları, esnaf ve STK ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı ve bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticilerine af getirilmediği ifade edildi.
Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin, sürecin başında yüzde 60-70'lerdeyken, bugün yüzde 80'i aştığı belirtildi.
Öcalan'a statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddialarına karşılık, vatandaşlara villa veya statü söz konusu olmadığı, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturulduğu açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASININ DETAYLARI ANLATILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; vatandaş buluşmaları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu (STK) ziyaretlerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasanın detayları anlatıldı. Bu kapsamda, PKK elebaşı ve örgüt yöneticilerine herhangi bir af getirilmediği ifade edildi.

Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı

DESTEK YÜZDE 80'İ AŞTI

Sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüksek olduğunu belirten AK Parti kaynakları, “Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya 'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine vatandaşlar ne diyor? AK Partili kaynaklar açıkladı

VİLLA VE STATÜ İDDİALARI

Edinilen bilgilere göre, AK Partililer söz konusu iddialara ilişkin vatandaşlara, “Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor.” açıklamasını yaptı.

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#AK Parti
#türkiye yüzyılı
#abdullah öcalan
#imralı
#Terörsüz Türkiye
#Gündem
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