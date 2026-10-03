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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya müjdeleri peş peşe sıraladı: Yeni otoyol, hızlı tren hattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin kapasitesini açıklarken ulaşım için bağlantı yolu projesinin de yapıldığını ve sağlık hizmetlerinde zirveye ulaşılacağını ekledi. Erdoğan, Şanlıurfa'ya 81 milyar TL yatırım yapıldığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya müjdeleri peş peşe sıraladı: Yeni otoyol, hızlı tren hattı

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Açıklama Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış töreninde yapıldı.
Konuşmacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Teknofest gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfa'lı kardeşlerimle beraberiz. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş: Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan, her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa, sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın, duymayana sözüm yok, duyanlar duralısın. Koç Yiğitler Yeleli Aslanlar Otağısın Urfa Kahraman Urfa!

Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti, namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıklı hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz.

SAĞLIKTA ÜST LİGE ÇIKARACAK PROJE

İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla.

Gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık.

TOPLAM 173 MİLYARLIK YATIRIM

Şehir hastanemiz dahil 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 173 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin ve 200 yataklı Viranşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor.

Ayrıca ihale proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 km uzunluğundaki Azerbaycan bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki Toki konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum.

ŞANLIURFA'YA MÜJDE

Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 km uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor.

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