Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli açıklamalarda bulundu. "Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı; TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır" diyen Erdoğan, TEKNOFEST'in neden Şanlıurfa'da düzenlendiğini ve Selçuk Bayraktar ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST Güneydoğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlandı. Festival Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan festivalde önemli açıklamalarda bulundu.

SOMA'DAKİ MADEN FACİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, TEKNOFEST kuşağının kıymetli neferleri, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, kıymetli misafirler; sizleri en kalbî duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah, bu ne muhteşem bir katılım! Maşallah, bu ne muhteşem bir merasim! Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan tüm gençlerimizi buradan yürekten selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır; yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.

"GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE"

Sevgili genç kardeşlerim; akılla emeği, zekayla bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir TEKNOFEST'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi, TEKNOFEST kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Havalimanımızdaki bu muazzam atmosfer; buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin göz bebeğidir, müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdediyorum.

ŞANLIURFA TERCİHİNDEKİ NEDENİ AÇIKLADI

Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin, kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Sevgili gençler; başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki, Şanlıurfa'yı neden tercih ettik? Selçuk Bey 'Nerede bu programı yapalım?' dediğinde, ben de kendisine dedim ki: 'Buraya Şanlıurfa yakışır.

Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşmasını şu anda ben de uçaktan izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim. Yakışır be! Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizikte ve felsefede binlerce âlim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battânî'den Sinan bin Sâbit'e, Harranlı İbn Vâsıf'tan Yûnus el-Harrânî'ye onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da düzenledik. Damada dedim ki: 'Şanlıurfa'ya bu yakışır.' Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruç ederiz.

"ZİYARETÇİ SAYIMIZ 1 MİLYONA YAKLAŞTI"

İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye’nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST’e katılan gençler Türkiye’nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz, bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah, bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu’ya ilgi itibarıyla gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah.

Bu ne güzellik, bu ne büyük coşku! Bu sene TEKNOFEST’e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA’lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin.

"SAVUNMA SANAYİİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz, bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz, değil mi? Kızılelma’yı, Kaan’ı, Gökbey’i, Atak’ı, Hürjet’i, Anka’yı, Bayraktar TB2’yi ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı, değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, Türksat 6A uydumuz, HİSTEF roketimiz, YENER tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız; bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı, değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizle, kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz.

Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatım boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim: Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz.