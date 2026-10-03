Altın için yeni rekor sinyali! Tuna Kaya 10 bin dolar için tarihi açıkladı

Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 5,30 seviyesinin üstüne çıktı. Bugün itibarıyla bir miktar gevşiyor ki bizim konuştuğumuz kritik bölge vardı, 5,28 seviyesi. Bu bölge çok kritik ve psikolojik bir eşik. Eğer bu bölge yukarı doğru aşılırsa ve buranın üzerinde bir günlük kapanış görürsek, tahvil faizleri yüzde 6 seviyesine kadar çıkabilir. Bu da piyasalar açısından oldukça olumsuz bir olgu olacak" dedi.

