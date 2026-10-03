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Altın için yeni rekor sinyali! Tuna Kaya 10 bin dolar için tarihi açıkladı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:21
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1
Altın fiyatları

Altın fiyatları için yeni rekor beklentisi geldi. Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında, ons altında 10 bin dolar hedefini açıkladı.

 

2
zayıf istihdam verileri

ABD'den gelen zayıf istihdam verileri Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirirken, altın fiyatlarında kritik seviyeler yeniden gündeme geldi. Uzman isim ons altında 4.000-4.300 dolar bandına dikkat çekerken, uzun vadede 8.000-10.000 dolar hedefini işaret etti.
 

3
enerji ve gıda fiyatları

Çarşamba günü Amerika tarafında çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandığından bahseden Kaya, "Bu veride enerji ve gıda fiyatları bulunmuyor. Burada beklenti yüzde 3,3 iken, beklentinin oldukça altında yüzde 3 seviyesinde geldi ve piyasalar çarşamba günü bu veriyle rahat nefes aldı. Çünkü Fed bu veriye çok önem veriyor. Bu verinin gerilemesi elbette Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırma ihtimalini düşürecekti. Nitekim hemen Fed faiz tahmin aracında Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 65'ten yüzde 45 seviyesinin altına gerilemişti çarşamba günü.
 

4
Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri

İşte bugün de merakla beklenen Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Burada beklenti 89 bin seviyesindeydi. Onun oldukça altında, yaklaşık üçte biri oranında düşük geldi ve 29 bin olarak açıklandı. Yine işsizlik oranı da beklenti yüzde 4,1'di, yüzde 4,2 geldi. Ortalama saatlik kazançlar ise beklenti yüzde 0,3 iken aylık bazda yüzde 0,1 şeklinde açıklandı.
 

5
istihdamın zayıflaması ve gelirin düşmesi

Şimdi baktığımızda normal koşullarda bu veriler Amerikan halkı için kötü ancak piyasalar için iyi. Neden? Çünkü Amerika'da istihdamın zayıflaması ve gelirin düşmesi enflasyonun düşüşüne katkıda bulunacak. Bu da Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımını durduracak. Hatta bu veri birkaç ay üst üste düşük gelirse Fed faiz indirimine de gidebilir" diyerek beklentisini açıkladı.

 

6
PETROLDE 95 DOLAR SEVİYESİ

PETROLDE 95 DOLAR SEVİYESİ

Petrol fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan Kaya, "Bir ara 103 seviyesinin üstüne çıkmıştı dün itibarıyla ve bugün petrol fiyatları da gevşedi. Ancak burada takip ettiğimiz kritik bölge ilk dip seviyesi olan 95 dolar seviyesi. İlk etapta petrolün bu 95 dolar seviyesini aşağı doğru kırması gerekiyor ki piyasalar daha da rahatlasın. 
 

7
Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri

Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 5,30 seviyesinin üstüne çıktı. Bugün itibarıyla bir miktar gevşiyor ki bizim konuştuğumuz kritik bölge vardı, 5,28 seviyesi. Bu bölge çok kritik ve psikolojik bir eşik. Eğer bu bölge yukarı doğru aşılırsa ve buranın üzerinde bir günlük kapanış görürsek, tahvil faizleri yüzde 6 seviyesine kadar çıkabilir. Bu da piyasalar açısından oldukça olumsuz bir olgu olacak" dedi.
 

8
Dolar endeksinin düşüşü

Dolar endeksinin düşüşünü vurgulayan Kaya, "Tahvil faizleri geriliyor. Petrol geriliyor. Volatilite endeksi geriliyor. Piyasalar Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verilerini şu an itibarıyla kutluyor. Nasdaq zirve seviyesini yukarı doğru açtı, bugün yeni bir rekor kırdı. S&P tarafında da 7.800 seviyesine doğru bir atak olduğunu görüyoruz" dedi.
 

9
ALTINDAKİ BU DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

ALTINDAKİ BU DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Kıymetli metallerin, istihdam verilerinin zayıf gelmesine rağmen yatay seyrettiğinden bahseden uzman isim, "Altında 4.100 ilk destek, ana destek olarak da 4.000 seviyesini takip ediyoruz. Yukarıda 4.300 bölgesinin aşılmasıyla beraber altın tekrar toparlanacaktır. Yine kısa dönem açısından altında baskı görebiliriz ama uzun dönem açısından altındaki bu düşüşler alım fırsatı olarak kullanılabilir.
 

10
Ons altın

Ons altın her zaman Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden daha iyi kazandırmış. Örneğin 10 yıl önce 10 bin dolarlık altın alanların şu anda 33 bin doları var. Ama 10 yıl önce parasını Amerikan tahvil faizlerine yatıranların elinde sadece 12 bin 800 dolar bulunuyor.
 

11
Amerika ile İran arasındaki gerilim

Amerika ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. Kasım sonrası burada bir savaş ihtimali tekrar canlanabilir. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Amerika ile Çin arasındaki ekonomik rekabet devam ediyor. Yine Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditleri var. Avrupa'dan da Rusya'ya yönelik ciddi sesler çıkıyor.
 

12
10 bin dolar için tarih verdi

10 BİN DOLAR İÇİN TARİH VERDİ

Bu ölçekte gerilimli süreç devam ediyor. Bu açıdan altında yukarı yönlü hareketlerin 2028 yılı sonuna kadar devam etmesini bekliyorum ve 8.000-10.000 dolar hedefini  tahmin ediyorum.
 

13
Altın gram bazında

Altın gram bazında da 6.500-6.500 desteğinden tutundu ve burada yukarıda 6.651 seviyesi direnç. Aşağıda ana destek olarak 6.300 seviyesini takip ediyoruz ve bu bölgenin de gram altın tarafında ana destek olmasını beklerim.
 

14
Gümüş tarafı

Gümüş tarafına döndüğümüzde burada da desteğimiz 60 dolar seviyesi. Yukarıda 63 dolar seviyesi de direnç konumunda. 56 dolar seviyesi ana destek işlevi görüyor. Gram gümüş tarafında da takip ettiğimiz destek bölgesi burada 83 seviyesi" şeklinde konuştu.
 

15
Bitcoin

Kaya, "Bitcoin'in de 62 bin bölgesinden sonra bu kanal dahilinde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Kanalın destek seviyesi 82.500 seviyesinden geçiyor. Yukarıda 87.300 seviyesi ilk direnç bölgesi. Eğer bu bölge aşılırsa 98 bin-100 bin bandı yeniden gündeme gelecek. Ara destek olarak da 85.200 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz" dedi.
 

16
Borsada teknik olarak

"Borsada teknik olarak yukarıda 12.600 bölgesi aşılmadıkça yukarı yönlü hareketin gelmesi güç. Yine dolar bazında Borsa İstanbul'da takip ettiğimiz kritik bölge 250 dolar seviyesi. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde en azından birkaç gün kalıcılık görmemiz gerekiyor. Eğer bu 250 dolar seviyesi aşılamazsa Borsa İstanbul'da dolar bazında yeniden 225-217 dolar bandına geri çekilme görebiliriz" diyen Kaya, geri çekilme konusunda uyardı.
 

17
Fed'in faiz artırım

Kaya özetleyerek "Amerika'dan gelen veriler piyasaları bu hafta bir miktar destekledi ve ekim ayında Fed'in faiz artırım olasılığını düşürdü. İçeride fon krizinin etkileri devam ediyor. Bu ölçekte Borsa İstanbul tarafında temkinli duruşumuzu sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

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