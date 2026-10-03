TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, TEKNOFEST'te TGRT Haber'e Uzay hedefini açıkladı: Gözümüz yükseklerde

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Şanlıurfa’da yerli savunma projelerine ilişkin TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.

EYLÜL AYI HÜRKUŞ AYI

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Savunma sanayi şu an itibariyle zirveye ulaştı diyebiliriz. Ne demek bu? Biz kendimiz için üretiyoruz. Dost ve müttefik için üretiyoruz. Kendimize teslim ediyoruz. Dost ve müttefiklere satıyoruz. İhracat anlaşmaları imzalıyoruz. Bunların en sonuncusunu işte sizin de belirttiğiniz gibi Bakü'den geldik. 30 Eylül'de Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere 14 tane Hürkuş ikimizi imzasını attık. Ondan sadece 2 gün önceydi Türk Hava Kuvvetleri'ne törenle Hürkuşlarımıza teslim edildi. Dolayısıyla biz 2026 Eylül ile Hürkuş ayı diyebiliriz.

Hürkuş ve Hürjet, özellikle Hürjet, İspanya'ya ihracatını gerçekledik. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim sözü vermiştik. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Üçüncü prototipimiz uçuyor.

KIRILMA NOKTASI

TUSAŞ kanunla kuruldu ve 10 yıl araştırma yapıldı. F-16'ların Türkiye'de üretimini ve motorların da Eskişehir'de üretimini yapmak üzere iki tane şirket kurdu TUSAŞ. Ama bizim kırılma noktaması esasında 2025 ve 2005. ANKA, ATAK, HÜRKUŞ gibi yerli projeler başladı. Durmak yok KAAN, GÖKTÜRK hepsi bizim.

Bizim gözümüz hep yükseklerde. Biz Uzay'da da olacağız. Airbus'un, Boeing'in çok büyük tedarikçisiyiz. Dünyada dünyaca bilinen tedarikçileriyiz. Yani uçuyduğumuz her uçakta biz varız. TUSAŞ ve Türkiye 5. nesil savaş uçağını yapabiliyor. 4 tane ülke yapıyor sadece bunu. Almanya, Fransa ve İspanya konsorsiyumu havlu attı. Yapamadılar. Götüremediler. Şimdi İngiltere uğraşıyor. Dolayısıyla biz bugün aldığımız, getirdiğimiz yerde şey değiliz.