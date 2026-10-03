Tarihin sıfır noktasından Teknofest'e: Şanlıurfa geleceğe böyle hazırlanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa, bir yandan 12 bin yıllık geçmişi ve kadim kültürüyle öne çıkarken diğer yandan Teknofest ile geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e kentin geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini değerlendirdi.
Teknofest'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kent için taşıdığı öneme değinen Gülpınar, Şanlıurfa'nın “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen bir bölgede bulunduğunu belirtti.
Gülpınar, “Burada Teknofest'in gerçekleşiyor olması Urfa için çok önemli, bölge için çok önemli. Ama tarihin sıfır noktası dediğimiz alanda, bugün son yapılan keşiflerle dünyanın bilinen tarihinin değiştiği bir bölgede, bir şehirde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'nın kadim geçmişiyle Teknofest'in geleceğe dönük vizyonunun aynı şehirde buluşmasının özel bir anlam taşıdığını belirten Gülpınar, şöyle konuştu:
“12 bin yıl öncesine giden, şu anda bilinen kadim bir geçmişe sahip olan bir şehirde, geleceğe açılan en önemli kapılardan biri olan, çok vizyoner bir proje. Gençlerimizin hakikaten yeni dünyadaki perspektiflerini daha da perçinleyecek, daha da geliştirecek, büyütecek bir organizasyon olan Teknofest'in bu şehirde gerçekleştiriliyor olmasının çok büyük, derin bir anlamı var.”
Gülpınar, “Ta geçmişten geleceğe; kadim kültürün, tarihin sıfır noktasından uzay çağına doğru giden bir yolculuktan bahsediyoruz” dedi.
Şanlıurfa'nın kültürünün çok farklı katmanlar üzerine oturduğunu belirten Gülpınar, Teknofest'in aynı zamanda kentin kültürünün tanıtılması açısından da fırsat sunduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'nın gastronomi kültürüne de değinen Gülpınar, kentin sahip olduğu zenginliğin önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu söyledi.
Urfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına da sahip olduğunu hatırlatan Gülpınar, kentin kültüründeki en önemli unsurlardan birinin ise misafirperverlik olduğunu belirtti.
“Misafirperverliği tabii yemekle, sofrayla taçlandırmak başlı başına bir maharet. Dünyada çok nadir rastlayabileceğiniz bir özelliğe sahip Şanlıurfa” diyen Gülpınar, kentin turistlerin aradığı birçok özelliği barındırdığını ifade etti.
Gülpınar, Şanlıurfa'nın mutfak kültürünün 12 bin yıllık geçmişin ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını belirterek, “Buradan çok medeniyetler geldi, geçti. Hâlâ daha onların sofrada yaşatılıyor olması başlı başına eşsiz bir örnek. Bu açıdan hakikaten şanslıyız” dedi.
Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki zenginliğine dikkat çeken Gülpınar, kentte tescilli 400'den fazla yemek bulunduğunu söyledi.
“Tescilli 400'den fazla bizim yemeğimiz var. Aslında belki bunların hepsine çok şahit olamadınız. Çünkü ticari anlamda çok yatırım yapan bir şehir değiliz” diyen Gülpınar, şöyle devam etti:
“O 400'den fazla tescilli yemeğin çoğu maalesef evlerde. Aslında misafirliğe gittiğinizde ancak onlara şahit olup tadabiliyorsunuz. Ticari anlamda çok da dışarıya yansıyan, fazla çeşidimiz yok.”
Şanlıurfa'daki unutulmuş veya ulaşılması zor yemeklerin daha fazla kişiye ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Gülpınar, belediye olarak yeni mekânları hizmete sunduklarını söyledi.
Tarihi Barutçu Hanı'nda da yeni bir mekânın açılacağını açıklayan Gülpınar, burada Şanlıurfa'nın daha az bilinen yemeklerinin sunulacağını belirtti.
Gülpınar, “Orada bu unutulmuş lezzetleri veya çok fazla böyle kolaylıkla ulaşamayacağınız lezzetleri tadıma sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Teknofest'in ardından Dünya UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'nın da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirten Gülpınar, dünyanın farklı şehirlerinden gelecek konukların ağırlanacağını söyledi.
Gülpınar, toplantı kapsamında düzenlenecek gala gecesinde Şanlıurfa'nın bugüne kadar fazla bilinmeyen yemeklerinin de sunulacağını belirterek, “Urfa'nın bugüne kadar çok fazla bilinmeyen, tanınmayan yemeklerini de sunuma vereceğiz ve onu sürdürülebilir hale getirmeye gayret edeceğiz” dedi.
Şanlıurfa'nın gastronomi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yalnızca belediye çalışmalarının yeterli olmayacağını belirten Gülpınar, özel sektörün de bu alanda daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.
Kentte turist sayısının giderek arttığını belirten Gülpınar, “Dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelmeye başladılar Urfa'ya. Urfa'nın adı bu son keşiflerden sonra dünyanın her yerinde duyulur hale gelmeye başladı. Bu da büyük bir avantaj tabii” ifadelerini kullandı.
Gülpınar, artan ilginin özel sektör yatırımlarını da beraberinde getireceğini düşündüğünü belirterek, Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki zenginliğinin daha fazla tanıtılmasının önemine dikkat çekti.