Şanlıurfa, bir yandan 12 bin yıllık geçmişi ve kadim kültürüyle öne çıkarken diğer yandan Teknofest ile geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e kentin geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini değerlendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Tarihin sıfır noktasından Teknofest'e: Şanlıurfa geleceğe böyle hazırlanıyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin 12 bin yıllık geçmişiyle Teknofest gibi geleceğe dönük projeleri bir arada barındırmasının önemini ve gastronomi zenginliğini değerlendirdi. Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen bir bölgede bulunuyor ve Teknofest'in burada düzenlenmesi kent ve bölge için önemli. 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'da, geleceğe açılan en önemli kapılardan biri olan Teknofest'in gençlerin perspektiflerini geliştirecek vizyoner bir proje olduğu belirtiliyor. Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına sahip olduğu ve misafirperverliğin yemek kültürüyle taçlandığı vurgulanıyor. Kentte tescilli 400'den fazla yemek bulunmakla birlikte, bunların çoğu ticari olarak dışarıya yansımayan ev yemekleri. Şanlıurfa'daki unutulmuş lezzetlerin daha fazla kişiye ulaştırılması için Tarihi Barutçu Hanı'nda yeni bir mekân açılacak. Teknofest'in ardından Dünya UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı da Şanlıurfa'da yapılacak ve bu toplantıda kentin az bilinen yemekleri sunulacak. Şanlıurfa'nın gastronomi potansiyelinin tanıtılması için özel sektörün de daha fazla yatırım yapması gerektiği ifade ediliyor.

Teknofest'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kent için taşıdığı öneme değinen Gülpınar, Şanlıurfa'nın “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Gülpınar, “Burada Teknofest'in gerçekleşiyor olması Urfa için çok önemli, bölge için çok önemli. Ama tarihin sıfır noktası dediğimiz alanda, bugün son yapılan keşiflerle dünyanın bilinen tarihinin değiştiği bir bölgede, bir şehirde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TARİHİN SIFIR NOKTASINDAN UZAY ÇAĞINA YOLCULUK”

Şanlıurfa'nın kadim geçmişiyle Teknofest'in geleceğe dönük vizyonunun aynı şehirde buluşmasının özel bir anlam taşıdığını belirten Gülpınar, şöyle konuştu:

“12 bin yıl öncesine giden, şu anda bilinen kadim bir geçmişe sahip olan bir şehirde, geleceğe açılan en önemli kapılardan biri olan, çok vizyoner bir proje. Gençlerimizin hakikaten yeni dünyadaki perspektiflerini daha da perçinleyecek, daha da geliştirecek, büyütecek bir organizasyon olan Teknofest'in bu şehirde gerçekleştiriliyor olmasının çok büyük, derin bir anlamı var.”

Gülpınar, “Ta geçmişten geleceğe; kadim kültürün, tarihin sıfır noktasından uzay çağına doğru giden bir yolculuktan bahsediyoruz” dedi.

Şanlıurfa'nın kültürünün çok farklı katmanlar üzerine oturduğunu belirten Gülpınar, Teknofest'in aynı zamanda kentin kültürünün tanıtılması açısından da fırsat sunduğunu ifade etti.

ŞANLIURFA'NIN SOFRA KÜLTÜRÜ

Şanlıurfa'nın gastronomi kültürüne de değinen Gülpınar, kentin sahip olduğu zenginliğin önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu söyledi.

Urfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına da sahip olduğunu hatırlatan Gülpınar, kentin kültüründeki en önemli unsurlardan birinin ise misafirperverlik olduğunu belirtti.

“Misafirperverliği tabii yemekle, sofrayla taçlandırmak başlı başına bir maharet. Dünyada çok nadir rastlayabileceğiniz bir özelliğe sahip Şanlıurfa” diyen Gülpınar, kentin turistlerin aradığı birçok özelliği barındırdığını ifade etti.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın mutfak kültürünün 12 bin yıllık geçmişin ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını belirterek, “Buradan çok medeniyetler geldi, geçti. Hâlâ daha onların sofrada yaşatılıyor olması başlı başına eşsiz bir örnek. Bu açıdan hakikaten şanslıyız” dedi.

“TESCİLLİ 400'DEN FAZLA YEMEĞİMİZ VAR”

Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki zenginliğine dikkat çeken Gülpınar, kentte tescilli 400'den fazla yemek bulunduğunu söyledi.

“Tescilli 400'den fazla bizim yemeğimiz var. Aslında belki bunların hepsine çok şahit olamadınız. Çünkü ticari anlamda çok yatırım yapan bir şehir değiliz” diyen Gülpınar, şöyle devam etti:

“O 400'den fazla tescilli yemeğin çoğu maalesef evlerde. Aslında misafirliğe gittiğinizde ancak onlara şahit olup tadabiliyorsunuz. Ticari anlamda çok da dışarıya yansıyan, fazla çeşidimiz yok.”

UNUTULMUŞ LEZZETLER YENİDEN TADIMA SUNULACAK

Şanlıurfa'daki unutulmuş veya ulaşılması zor yemeklerin daha fazla kişiye ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Gülpınar, belediye olarak yeni mekânları hizmete sunduklarını söyledi.

Tarihi Barutçu Hanı'nda da yeni bir mekânın açılacağını açıklayan Gülpınar, burada Şanlıurfa'nın daha az bilinen yemeklerinin sunulacağını belirtti.

Gülpınar, “Orada bu unutulmuş lezzetleri veya çok fazla böyle kolaylıkla ulaşamayacağınız lezzetleri tadıma sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISI URFA'DA YAPILACAK

Teknofest'in ardından Dünya UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'nın da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirten Gülpınar, dünyanın farklı şehirlerinden gelecek konukların ağırlanacağını söyledi.

Gülpınar, toplantı kapsamında düzenlenecek gala gecesinde Şanlıurfa'nın bugüne kadar fazla bilinmeyen yemeklerinin de sunulacağını belirterek, “Urfa'nın bugüne kadar çok fazla bilinmeyen, tanınmayan yemeklerini de sunuma vereceğiz ve onu sürdürülebilir hale getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRÜN DAHA FAZLA YATIRIM YAPMASI LAZIM”

Şanlıurfa'nın gastronomi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yalnızca belediye çalışmalarının yeterli olmayacağını belirten Gülpınar, özel sektörün de bu alanda daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Kentte turist sayısının giderek arttığını belirten Gülpınar, “Dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelmeye başladılar Urfa'ya. Urfa'nın adı bu son keşiflerden sonra dünyanın her yerinde duyulur hale gelmeye başladı. Bu da büyük bir avantaj tabii” ifadelerini kullandı.

Gülpınar, artan ilginin özel sektör yatırımlarını da beraberinde getireceğini düşündüğünü belirterek, Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki zenginliğinin daha fazla tanıtılmasının önemine dikkat çekti.