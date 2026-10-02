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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:23

TEKNOFEST gençlere yol açıyor: "Etkileri 5-10 yıl sonra daha çok görülecek"

Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'nun 3. günü coşkuyla devam ediyor. TEKNOFEST’in bölgedeki gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Bardakçı, festivalin teknoloji yarışlarının yanı sıra bölge açısından öneminin de büyük olduğuna dikkat çekti. Bardakçı, “Bu festivalin etkileri 5-10 yıl sonra daha çok görülecek” diyerek gençlerin gelecek vizyonuna ve Türkiye’nin teknoloji yolculuğuna vurgu yaptı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:23

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan 2026 heyecanla devam ediyor. İlk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen festival, çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce teknoloji meraklısının akınına uğradı.

Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü 'e bölge için önemini anlattı.

TEKNOFEST gençlere yol açıyor: "Etkileri 5-10 yıl sonra daha çok görülecek"

Bardakçı, bölgenin festivali önemli ölçüde benimsediğini ve katılım sağladığını belirterek, özellikle savunma sanayisine yönelik ilginin dikkat çektiğini söyledi. Bölgedeki gençler açısından TEKNOFEST'in gelecek hayatlarını, üretimlerini ve bakış açılarını şekillendirecek bir etkinlik olduğunu ifade eden Bardakçı, bu nedenle festivale ciddi bir katılım olduğunu dile getirdi.

"TEKNOFEST'in diğer illerden de rağbet göreceğini ve gelecek dönemde de bölgede benzer etkinliklerin olacaklarını düşünüyorum" diyen Bardakçı, yerli ve milli ürünlerin Türkiye'nin gelişimi ve teknolojik açıdan ilerlemenin ölçülmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST gençlere yol açıyor: "Etkileri 5-10 yıl sonra daha çok görülecek"

"GENÇLERE YOL AÇICI BİR FESTİVAL"

TEKNOFEST'in gençler açısından da yol açıcı bir festival olduğunu belirten Bardakçı, etkinliğin gençler üzerindeki etkisinin ilerleyen yıllarda daha net görüleceğini söyledi.

Bardakçı, "Gözlerinden okunuyor, etkilendikleri. Bu festivalin etkileri 5-10 yıl sonra daha çok görülecek. Türkiye'ye, milletine, vatanına hizmet edecek, bağlı gençler getireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Doç. Dr. Hasan Bardakçı, TEKNOFEST'in bölgedeki organizasyonuna ve etkinliğe katkı sunan isimlere de teşekkür etti.

Bardakçı, "Bu hususta T3 Vakfı Başkanı 'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'a, Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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ETİKETLER
#zeynep gizem er
#Selçuk Bayraktar
#Teknofest
#Hasan Bardakçı
#Kasım Gülpınar
#Kültür - Sanat
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