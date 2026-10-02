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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:28

TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivali 3'üncü gününde de büyük bir heyecanla devam ediyor. Binlerce kişinin ziyaret ettiği alanda stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:28

vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi festival için 'ya geldi.

HABERİN ÖZETİ

TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen ve bölgede ilk kez gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.
Festival için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi Şanlıurfa'ya geldi.
Yerli ve milli teknoloji projelerini görmek isteyen çocuklar ve gençler stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Festival programında gökyüzünde gerçekleştirilen hava gösterileri ve akrobasi şovları yer aldı.
Alana toplanan binlerce kişi hava araçlarının gösterilerini ilgiyle takip etti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Festival alanını dolduran kalabalığın büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturdu. Yerli ve milli teknoloji projelerini yakından görmek isteyen gençler, stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu

Festival programında gökyüzünde gerçekleştirilen hava gösterileri ve akrobasi şovları da yer aldı. Alanda toplanan binlerce kişi, hava araçlarının gösterilerini ilgiyle takip etti.

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ETİKETLER
#Şanlıurfa
#milli teknoloji hamlesi
#Havacılık Uzay Ve Teknoloji Festivali
#Teknoloji
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