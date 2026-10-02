TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi festival için Şanlıurfa'ya geldi.
Festival alanını dolduran kalabalığın büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturdu. Yerli ve milli teknoloji projelerini yakından görmek isteyen gençler, stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Festival programında gökyüzünde gerçekleştirilen hava gösterileri ve akrobasi şovları da yer aldı. Alanda toplanan binlerce kişi, hava araçlarının gösterilerini ilgiyle takip etti.