Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi festival için Şanlıurfa'ya geldi.

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HABERİN ÖZETİ TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu 3'üncü gününde! Binlerce vatandaş alanı hıncahınç doldurdu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen ve bölgede ilk kez gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Festival için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi Şanlıurfa'ya geldi. Yerli ve milli teknoloji projelerini görmek isteyen çocuklar ve gençler stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festival programında gökyüzünde gerçekleştirilen hava gösterileri ve akrobasi şovları yer aldı. Alana toplanan binlerce kişi hava araçlarının gösterilerini ilgiyle takip etti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Festival alanını dolduran kalabalığın büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturdu. Yerli ve milli teknoloji projelerini yakından görmek isteyen gençler, stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Festival programında gökyüzünde gerçekleştirilen hava gösterileri ve akrobasi şovları da yer aldı. Alanda toplanan binlerce kişi, hava araçlarının gösterilerini ilgiyle takip etti.