Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mal ve hizmet ihracatının toplamının son bir yıl itibarıyla 409,1 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı'nın yıl sonu için açıkladığı 410 milyar dolarlık hedefe yalnızca 900 milyon dolar kaldığını ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Bolat'tan açıklama: Türkiye ihracatta rekor kırdı! 5 ay üst üste tarihi zirve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat performansında önemli artışlar kaydedildiğini ve yıl sonu hedefine yaklaşıldığını duyurdu. Mal ve hizmet ihracatının toplamı son bir yılda 409,1 milyar dolara yükseldi ve yıl sonu 410 milyar dolarlık hedefe 900 milyon dolar kaldı. Son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatı artarken, 23 ayında aylık ihracat rekorları kırıldı. 2026 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 117,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve toplam ihracat içindeki payı %43,7'ye yükseldi. Eylül ayında aylık ihracat %15,4 arttı ve bu artış takvim veya parite etkisi olmadan gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde 28,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı, üçüncü çeyrekte 17,5 milyar dolara geriledi.

Bolat, ihracattaki gelişmelerin cari işlemler hesabına da olumlu yansımasını beklediklerini belirterek, Ağustos ve Eylül aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini söyledi.

41 AYIN 30'UNDA İHRACAT ARTTI

Son 41 aylık döneme ilişkin verileri de paylaşan Bolat, bu dönemin 30'unda aylık mal ihracatının arttığını, 23 ayında ise aylık ihracat rekorlarının kırıldığını belirtti.

2026 yılına ilişkin rakamları da değerlendiren Bolat, yılın ilk 9 ayında 6 ayda aylık ihracat artışı sağlandığını, 5 ayda ise aylık ihracat rekoru kırıldığını söyledi.

Bolat, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında üst üste aylık ihracat rekorları kırıldığını belirterek, "Darısı Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a inşallah diyoruz" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA İHRACAT YÜZDE 15,4 ARTTI

2026 yılının Nisan, Haziran ve Eylül aylarında çift haneli aylık ihracat artışları yaşandığını belirten Bolat, Nisan ve Haziran aylarındaki yaklaşık yüzde 21'lik artışlarda Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle takvim etkisinin bulunduğunu söyledi.

Eylül ayındaki yüzde 15,4'lük ihracat artışının ise takvim veya parite etkisi olmadan gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, bu nedenle söz konusu artışın önemli olduğunu ifade etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINDA REKOR

Bolat, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirtti.

2025 yılında 112 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, 2026'da 117,6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, bu ürünlerin toplam ihracat içindeki payının da yüzde 43,7'ye yükseldiğini söyledi.

Böylece geçen yıla göre 5,6 milyar dolarlık ilave artış sağlandığını kaydetti.

26 SEKTÖRÜN 19'UNDA İHRACAT ARTTI

Sektörel ihracat rakamlarına da değinen Bolat, Eylül ayında 26 sektörün 19'unda ihracat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Ocak-Eylül döneminde ise 26 sektörün 18'inde ihracat artışı sağlandığını belirten Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta Eylül ayı itibarıyla 5 bölgede, 46 ülkede ve 23 fasılda rekor rakamlara ulaşıldığını ifade etti.

MAL VE HİZMET İHRACATINDA SON 40 AYDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Bolat, Haziran 2023'ten bu yana ihracatta kaydedilen artışa da dikkat çekti.

Haziran 2023 itibarıyla son 40 aylık dönemde yıllıklandırılmış mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artış sağlandığını belirten Bolat, hizmet ihracatının ise aynı dönemde 89 milyar dolardan 125,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Böylece hizmet ihracatında yaklaşık 36,5 milyar dolarlık ilave artış gerçekleştiğini ifade etti.

ÇEYREKLİK İHRACAT 75 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Çeyreklik ihracat rakamlarındaki yükselişe de dikkat çeken Bolat, yılın ilk çeyreğinde 63,2 milyar dolar olan ihracatın ikinci çeyrekte 72,5 milyar dolara çıktığını belirtti.

İkinci çeyrekte yaklaşık 9,3 milyar dolarlık artış kaydedildiğini ifade eden Bolat, üçüncü çeyrekte ise Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ihracatın 75 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Böylece üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ilave artış gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 17,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye de dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde 28,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının ikinci çeyrekte 24,5 milyar dolara, üçüncü çeyrekte ise 17,5 milyar dolara gerilediğini belirtti. Böylece yılın çeyrekleri ilerledikçe dış ticaret açığında belirgin bir gerileme kaydedildiğine işaret etti.