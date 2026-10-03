Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:06

Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi

Fon krizinde kritik eşik aşıldı. 131 fonun tasfiye süreci başlatılırken, 455 binden fazla yatırımcı için yeni dönem başladı. Ekonomist Necmettin Batırel, krizin neden sistemik bir yıkıma dönüşmediğini ve fon yönetiminde devreye alınacak yeni güvenlik duvarlarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:06

Borsa fon krizi, gündemde yer tutmaya devam ediyor. Türkiye’de yatırım fonlarında yaşanan kriz sonrası gözler tasfiye sürecine ve yatırımcıların alacaklarına çevrildi. ’nun (SPK) aldığı kararlarla sorun yaşayan portföy yönetim şirketlerine bağlı 131 fon tasfiye kapsamına alınırken, süreçten etkilenen 455 binden fazla yatırımcı için ara ödeme dönemi başladı.

Fon krizinin finansal sistemin geneline yayılıp yayılmayacağı tartışılırken, Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a yaşanan sürecin hızlı alınan önlemler sayesinde sistemik bir risk oluşturmadığını söyledi.

Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi

Fon krizinin finansal sistem üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sistemik bir risk oluştu mu?

Ekonomist Necmettin Batırel: Eylül ayında yaşanan fon skandalı, finansal sistemin geneline yayılarak bir sistemik risk (bulaşıcılık etkisi) meydana getirmedi. Zira kriz yapısal değil, likidite kaynaklı. Ayrıca ekonomi yönetimi, karantina adımlarını hızlı attı. Bu şoka karşı korunaklı olan sistem zarar görmedi.

Nitekim uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, fon soruşturması ve tasfiye sürecinin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayacağını açıkladı. Kuruluş, fon soruşturması kapsamında ekonomi yönetiminin aldığı düzenleyici önlemleri ve politika tepkisini “hızlı ve ikna edici” olarak nitelendirdi. Sürecin kontrol altına alındığı ve finansal sistemin geneline yayılan olumsuz bir etki meydana getirmediği belirtiliyor.

Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi

Döviz kuru, dolarizasyon ve bankacılık sektörünün likiditesi gibi kredi notu değerlendirmelerinde kritik öneme sahip alanlarda fon krizi kaynaklı belirgin ya da olumsuz bir tepki görülmediği ifade ediliyor. Nitekim döviz kurlarında oynaklık yok. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 246 düzeyinde.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ise ekonomi yönetimi ve Sermaye Piyasası Kurulunun krizin derinleşmesini beklemeden çok hızlı aksiyon aldığını vurgulayarak, “Sorun yaşayan portföy yönetim şirketleri ve bunlara bağlı fonlar izole edilerek karantina altına alındı. Böylece riskli varlıkların ve panik dalgasının sistemin diğer sağlıklı işleyen kısımlarına sirayet etmesi (bulaşıcılık etkisi) doğrudan engellendi.” diyor.

Fitch’e göre, kriz kapsamındaki 131 fonun tasfiyesinin 6 aya yayılması, piyasada ani bir panik satış dalgası (fire-sale) yaşanmasını engelledi. Eğer tüm fonlar aynı anda nakde dönmeye zorlansaydı, borsada ve tahvil piyasasında yıkıcı bir çöküş yaşanırdı. Sürecin zamana yayılması, hisse senedi piyasası üzerindeki satış baskısını hafifletti.

Borsadaki fon tasfiyelerinden ve satışlardan çıkan yerli sermaye, dövize hücum etmek yerine yüksek faizli TL mevduat hesaplarına yöneldi. Bu sayede kur şoku yaşanmadı, dolarizasyon tetiklenmedi.

Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi

KALAN YAKLAŞIK 1.900 FONA BULAŞMASI ENGELLENDİ

Kaç fon tasfiye kapsamına alındı ve bu kararın sistem açısından önemi ne oldu?

Ekonomist Necmettin Batırel: SPK, manipülatif ve likidite sorunu yaşayan 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu hızla tasfiye kapsamına alarak krizin sistemin geri kalanına (kalan yaklaşık 1.900 fona) bulaşmasını engelledi.

Özetle; kriz, Türk ekonomisini rayından çıkaracak makro bir yıkım getirmeyecek. Şu anda en büyük problem, sarsılan güven ortamının yeniden tesis edilmesi. Krizden etkilenen 455 binden fazla yatırımcının haklarını korumak adına, tasfiye edilen fonlardaki nakit aktarım süreçleri adil ve hızlı bir takvime bağlanıyor. Ara ödemelerle yatırımcı nakde ulaşıyor.

SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK arasındaki veri paylaşımı “gerçek zamanlı” hale getirilerek riskli pozisyon yoğunlaşmaları erkenden saptanıyor. Sorunun kurallardan ziyade gözetim eksikliğinden kaynaklandığı ortada.

Fon krizi sonrası yeni sistem: 131 fon izole edildi, bulaşma riski kesildi

Fon yönetiminde bundan sonra nasıl bir denetim mekanizması uygulanacak?

Ekonomist Necmettin Batırel: Fon hareketleri, anlık işlemler ve olağan dışı fiyat hareketleri yapay zekâ algoritmalarıyla 7/24 izlenecek. Manuel incelemeler yerine, riskli işlemleri anında tespit eden erken uyarı sistemleri kuruluyor.

Fon yöneticilerinin tüm işlemleri, aracı kurumlar ve saklama kuruluşları ile entegre bir veri tabanında anlık olarak konsolide edilecek. Fon yönetim şirketi ile nakit ve menkul kıymetleri tutan kuruluşların (saklama bankaları) rolleri tamamen ayrılıyor.

Fon yöneticisinin paraya doğrudan dokunamadığı, her işlemin bağımsız bir saklama kuruluşu tarafından onaylandığı çift katmanlı kontrol sistemi eksiksiz işletilecek.

Dönemsel (yıllık/altı aylık) denetimler yerine, habersiz ve sürekli denetim modellerine geçiliyor. Fonların varlık dağılımları, ilişkili taraf işlemleri ve mali tabloları, yatırımcılar tarafından kolayca anlaşılabilir ve doğrulanabilir şekilde açık bir veri formatında yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi muslukları yeniden açılıyor mu? Merkez Bankası’ndan kritik KOBİ kararı
Altın ve dolar şimdi ne olacak? ABD'de istihdam verileri piyasayı yıktı geçti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#fitch ratings
#sermaye piyasası kurulu
#Standard & Poor's
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.