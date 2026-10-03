Motorin fiyatına bir indirim daha! 6 Ekim'de tabelalar değişecek

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İstanbul
Motorin grubunda yeni indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim 2026 Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren değişti ve litre başına 2,22 TL indirim yapılmıştı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,95 lira daha indirim bekleniyor.
Beklenen bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 liraya, Ankara'da 91,13 liraya, İzmir'de 91,43 liraya, doğu illerinde ise 92,83 liraya gerileyecek.
Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağına ilişkin son kararın üst makamlar tarafından verileceği belirtilirken, indirimin kesinleşip kesinleşmeyeceğinin 5 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da belli olması bekleniyor.
Öte yandan 5 Ekim 2026 tarihinde benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.