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Motorin fiyatına bir indirim daha! 6 Ekim'de tabelalar değişecek

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:13
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1
motorin indirim

Motorin grubunda yeni indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim 2026 Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

2
petrol fiyatları dalgalı seyri

ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren değişti ve litre başına 2,22 TL indirim yapılmıştı. 
 

3
6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorin

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,95 lira daha indirim bekleniyor. 
 

4
MOTORİN NE KADAR OLACAK?

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Beklenen bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 liraya, Ankara'da 91,13 liraya, İzmir'de 91,43 liraya, doğu illerinde ise 92,83 liraya gerileyecek.
 

5
indirim

Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağına ilişkin son kararın üst makamlar tarafından verileceği belirtilirken, indirimin kesinleşip kesinleşmeyeceğinin 5 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da belli olması bekleniyor.
 

6
benzin grubunda

Öte yandan 5 Ekim 2026 tarihinde benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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