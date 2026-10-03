İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında üst düzey TFF yetkililerinin de yer aldığı şüpheliler hakkında karar açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Ayrıntılar henüz mevcut değil. Detaylar eklenmemiş.

FERHAT GÜNDOĞDU VE 4 İSİM PARMAKLIKLAR ARDINDA

Soruşturmayı yürüten savcılık; "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla tüm şüphelileri tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe yapılan sorgulama sonucunda:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu - MHK Başkanı)

(Merkez Hakem Kurulu - MHK Başkanı) Ferdi Karadoruk (TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı)

(TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı) Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

(TFF MHK Eski Üyesi) Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

(TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu) Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim/4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

DEV OPERASYON NASIL BAŞLADI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin; HTS kayıtları, MASAK raporları, açık kaynak araştırmaları, bilirkişi raporları ile tanık ve müşteki ifadeleri doğrultusunda düğmeye bastığı öğrenildi. İstanbul merkezli Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan Ferhat Gündoğdu'nun, hesabındaki yüksek miktarlı para hareketleri için "Konut alımı" savunmasını yaptığı belirtildi. 8 Mart 2022'de lig sürerken çok sayıda hakemin klasman dışı bırakılmasıyla ilgili soruya ise kararların kişisel değil, TFF Yönetim Kurulu iradesi ve hukuk birimlerinin değerlendirmesiyle kolektif alındığını iddia ettiği kaydedildi.

TEHDİT DOLU SES KAYDI DOSYADA: "DUA ET GİDEYİM..."

Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı kanıtlardan biri, Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinden çıkan ses kayıtları oldu. FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmede Gündoğdu'nun Ersoy'a yönelik sert ve tehditkar ifadeler kullandığı saptandı.

Ersoy'un babası üzerinden temaslar kurduğunu öne süren Gündoğdu'nun ses kaydında, "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum... Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum" dediği duyuluyor.

Gündoğdu'nun baskıyı daha da artırarak "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Anca öyle kurtulursunuz... Devlet takip ediyor, yakalıyor" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU İLE "FETÖ" YAZIŞMASI

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici detay ise TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasındaki mesajlaşmalar oldu. Hacıosmanoğlu'nun, başkanlık döneminde mağlup olunan maçlarda görev alan hakemleri not tuttuğu ve Gündoğdu’ya "FETÖ’cü, bunları bitir" mesajı attığı; Gündoğdu’nun ise bu talimata "Tamam" cevabını verdiği belgelendi.

HAKEM YASİN KOL İLE VAR PAZARLIĞI!

Gündoğdu’nun Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ise maça göre hakem ve VAR atamalarının nasıl şekillendirildiğini açıkça gözler önüne serdi.

26 Mayıs 2025 tarihli mesajlaşmalarda Yasin Kol’un "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" diyerek kendi hazırladığı listeyi Gündoğdu'ya ilettiği görüldü. Gündoğdu’nun "Başka kim olabilir?" sorusu üzerine Kol’un sırasıyla "Erkan Engin olsun başkanım", ardından "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım, değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" talebinde bulunduğu saptandı.

VAR ve AVAR görevlendirmelerinde de pazarlığın sürdüğü, Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?" sorusuna Kol'un "Atilla olsun" cevabını verdiği, Gündoğdu'nun ise "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" diyerek kadroyu netleştirdiği yazışmalara yansıdı. Müzakerelerde Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka gibi isimlerin de atama pazarlıklarına konu edildiği belirlendi.