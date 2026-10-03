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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:29

TFF resmen duyurdu: Yeni MHK toplanıyor! Hakemleri atayacak isimler açıklandı

Türk futbolunu derinden sarsan 'Hakemler Dosyası' skandalı sonrası gözler yeni Merkez Hakem Kurulu'nun nasıl kurulacağına çevrilmişken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kupa maçları öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. TFF, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları için hakem atamalarını yapacak geçici ekibi duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF resmen duyurdu: Yeni MHK toplanıyor! Hakemleri atayacak isimler açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:29

Türkiye Federasyonu, Türk futbolunu sarsan adli soruşturma ve yönetim boşluğunun ardından kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı. Yargıya intikal eden süreç çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı doğrulandı.

HABERİN ÖZETİ

TFF resmen duyurdu: Yeni MHK toplanıyor! Hakemleri atayacak isimler açıklandı

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Ayrıntılar gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 0 saniyeye düşürüldü.
TFF resmen duyurdu: Yeni MHK toplanıyor! Hakemleri atayacak isimler açıklandı

YENİ KURUL GELENE KADAR FORMÜL BELLİ OLDU

TFF yönetiminden yapılan bilgilendirmede, yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Ancak kupa takviminin aksamaması adına geçici bir atama mekanizması devreye sokuldu.

TFF resmen duyurdu: Yeni MHK toplanıyor! Hakemleri atayacak isimler açıklandı

Yapılan duyuruya göre, yeni kurulun resmi atama süreçleri tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem görevlendirmelerini mevcut yönetimdeki isimler üstlenecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/TFF_Org/status/2106340945801175443?s=20

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