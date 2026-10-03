İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? TFF'den beklenen hamle geldi: Olağanüstü toplantı kararı

Türk futbol camiasında tüm dengeleri altüst eden soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Yeşil sahaları gölgede bırakan gözaltılar ve ardından gelen tutuklama kararları, futbol dünyasında adeta deprem etkisine sebep oldu.

MHK ZİRVESİNDE TUTUKLAMA KARARLARI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliler hakkında verilen kararlar, hakemlik camiasının üst yönetimini adeta çıkmaza soktu. Mahkeme kararları sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilen 5 isim ise şöyle:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu Başkanı)

(Merkez Hakem Kurulu Başkanı) Emre Kosif (TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

(TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı) Ferdi Karadoruk (TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı)

(TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı) Yunus Yıldırım (Eski TFF MHK Üyesi)

(Eski TFF MHK Üyesi) Alican Sağlar (TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Soruşturma kapsamında TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ile eski TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

HAKEM SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR: ANTHONY TAYLOR SÜRPRİZİ

Gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemleri sürüyor.

MHK yönetiminin tutuklamalar sonrası tamamen işlevsiz kalması, gözleri yeni kurulun başına kimin geçeceğine çevirdi. Kulislerde konuşulan iddialara göre, TFF yönetimi MHK’nin başına dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirmeyi planlıyor. Yerli adaylar arasında ise Kuddusi Müftüoğlu ile Sürhat Müniroğlu isimleri ön plana çıkıyor.

RİVA'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI: HACIOSMANOĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Saha dışında yaşanan bu kriz, Uluslar A Ligi'nde alınan peş peşe 3 mağlubiyetle birleşince İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimini iyice köşeye sıkıştırdı. Federasyon yönetimi, 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşmasının hemen ardından Riva'da toplanacak.

HT Spor canlı yayınında gelişmeleri aktaran Tahir Kum, TFF Yönetim Kurulu'nun Salı günü saat 15.00’te Riva’da olağanüstü zirve gerçekleştireceğini açıkladı. Mevcut mevzuata göre seçime altı aydan uzun süre kala vekil atanmasının yasal olarak imkânsız olduğunu vurgulayan Kum, dinleme kayıtları ve iddiaların ağırlığı karşısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifasını sunarak TFF'yi olağanüstü genel kurula götürmesinin beklendiğini bildirdi.