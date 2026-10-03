Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

UEFA Uluslar Ligi için lige verilen arayı Teknik Direktör İsmail Kartal önderliğinde değerlendiren ve yoğun bir maç takvimine hazırlanan Fenerbahçe'ye kötü haber milli takımdan geldi.

Sarı-lacivertli ekibin hücum hattındaki en önemli kozlarından Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşadı. Kas problemi yaşadığı belirtilen tecrübeli santrfor, Kosova'nın İsrail ile 0-0 berabere kaldığı müsabakanın kadrosundan son anda çıkartıldı.

LUKAKU HENÜZ HAZIR DEĞİL, GÖZLER RAPORLARA ÇEVRİLDİ

Takımın diğer golcüsü Romelu Lukaku'nun henüz fiziksel olarak hazır seviyeye gelmemiş olması, 32 yaşındaki Kosovalı golcünün sakatlığıyla birleşince teknik heyette endişeye sebep oldu. Yıldız oyuncunun kesin durumunun, Kosova Milli Takımı sağlık ekibinden gelecek detaylı raporların ardından netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon ikinci kez sakatlık talihsizliği yaşayan Muriç, daha önce de yaşadığı problem nedeniyle 34 gün sahalardan uzak kalmış ve takımını 2 resmi maçta yalnız bırakmıştı. Tecrübeli forvet, sakatlanmadan hemen önce Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesine galibiyeti getiren tek gole imza atmıştı.

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'de 10 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hemen ardından ise 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu Aston Villa deplasmanında puan arayacak. Vedat Muriç'in bu iki kritik karşılaşmada görev alıp alamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından açıklanacak.