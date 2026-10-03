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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:49

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maç trafiğine girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin formda golcüsü Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi. Tecrübeli forvetin durumu sarı-lacivertli camiada endişeye sebep olurken, gözler gelecek sağlık raporuna çevrildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:49

için lige verilen arayı Teknik Direktör önderliğinde değerlendiren ve yoğun bir maç takvimine hazırlanan 'ye kötü haber milli takımdan geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

Sarı-lacivertli ekibin hücum hattındaki en önemli kozlarından , Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşadı. Kas problemi yaşadığı belirtilen tecrübeli santrfor, Kosova'nın İsrail ile 0-0 berabere kaldığı müsabakanın kadrosundan son anda çıkartıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

LUKAKU HENÜZ HAZIR DEĞİL, GÖZLER RAPORLARA ÇEVRİLDİ

Takımın diğer golcüsü Romelu Lukaku'nun henüz fiziksel olarak hazır seviyeye gelmemiş olması, 32 yaşındaki Kosovalı golcünün sakatlığıyla birleşince teknik heyette endişeye sebep oldu. Yıldız oyuncunun kesin durumunun, Kosova Milli Takımı sağlık ekibinden gelecek detaylı raporların ardından netleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

Bu sezon ikinci kez sakatlık talihsizliği yaşayan Muriç, daha önce de yaşadığı problem nedeniyle 34 gün sahalardan uzak kalmış ve takımını 2 resmi maçta yalnız bırakmıştı. Tecrübeli forvet, sakatlanmadan hemen önce Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesine galibiyeti getiren tek gole imza atmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'de 10 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hemen ardından ise 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu Aston Villa deplasmanında puan arayacak. Vedat Muriç'in bu iki kritik karşılaşmada görev alıp alamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından açıklanacak.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız golcü Aston Villa ve Rizespor maçlarını kaçırabilir
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#UEFA Uluslar Ligi
#vedat muriç
#Kosova Milli Takımı
#Spor
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