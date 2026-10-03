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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:03

ABD'li Senatör, Trump'ın damarına bastı: Uçak gemisi krizi

ABD'nin İran ile gerilimi sürerken Orta Doğu için yeni uçak gemisi hamlesi yapacağı gündeme geldi. Donald Trump'ın, Orta Doğu'ya 3 uçak gemisi daha gönderme kararına ABD'li Senatör Van Hollen'dan tepki geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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ABD'li Senatör, Trump'ın damarına bastı: Uçak gemisi krizi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:03

ABD yetkilileri 'da peş peşe toplantılar gerçekleştirerek İran savaşını gündeme taşıdı. Orta Doğu'ya 3 uçak gemisi ve asker gönderme planı gündemde.

UÇAK GEMİSİ KARARI

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ülkesinin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararına tepki göstererek, Kongrenin İran ile savaşta sağlanan finansmanı kesmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li Senatör, Trump'ın damarına bastı: Uçak gemisi krizi

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasını tepkiyle karşıladı.

ÖLEN ABD'Lİ ASKER SAYISI GİZLENİYOR

Senatör Van Hollen, İran ile savaşta ölen ABD'li askerlerin sayısını gizlemekle suçladığı ABD Başkanı 'ın, İran'a karşı "yasa dışı" yürüttüğü savaşta bölgeye yeni askeri birlikler gönderdiğini kaydetti.

"Trump, gelecek ay savaşı yeniden başlatmayı planladığını söylerse ona inanın." ifadesini kullanan Van Hollen, Kongrenin savaş için sağlanan finansmanı kesmesi gerektiği çağrısında bulundu.

ABD'li Senatör, Trump'ın damarına bastı: Uçak gemisi krizi

ABD, ORTA DOĞU'YA 10 BİN CİVARINDA EK ASKER GÖNDERİYOR

ABD'de Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (), Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtmişti.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşacağını kaydetmişti.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

ABD'li Senatör, Trump'ın damarına bastı: Uçak gemisi krizi

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.

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#donald trump
#Beyaz Saray
#pentagon
#Chris Van Hollen
#Uss Theodore Roosevelt
#Dünya
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