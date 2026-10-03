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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:14

Gizli toplantı ortaya çıktı: ABD'de Orta Doğu alarmı

ABD-İran gerilimi ve Suudi Arabistan-Husi çatışması sürerken ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey güvenlik yetkililerinin gizli bir toplantı yaptığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Gizli toplantı ortaya çıktı: ABD'de Orta Doğu alarmı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:14

- gerginliğinde karşılıklı tehditler devam ederken ABD’nin Orta Doğu’ya 3 uçak gemisi konuşlandırmak istediği öne sürüldü. Bölgede ABD-İran gerilimi farklı ülkelere de sıçrıyor. ile Yemen’deki arasındaki çatışmalar da sürerken, haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Gizli toplantı ortaya çıktı: ABD'de Orta Doğu alarmı

GİZLİ TOPLANTI ORTAYA ÇIKTI

3 ABD’li yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey güvenlik yetkilileri ve kabine üyelerinin, İran savaşı ve Suudi Arabistan-Husi çatışması konularında atılacak adımları ele almak üzere Cuma günü Camp David yerleşkesinde saatler süren gizli bir toplantı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Gizli toplantı ortaya çıktı: ABD'de Orta Doğu alarmı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik ettiği toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in katıldığı aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren yetkililerden biri, Orta Doğu’daki krize atıfta bulunarak toplantıda bazı kararların alındığını ve meselelerin derinlemesine tartışıldığını ifade etti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Gizli toplantı ortaya çıktı: ABD'de Orta Doğu alarmı

ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Axios’un haberinde olağandışı bu toplantının zamanlamasına dikkat çekilirken, benzer nitelikteki son gizli zirvenin Haziran 2025'te, İsrail'in İran'a yönelik askeri harekatından yalnızca birkaç gün önce yapıldığı hatırlatıldı.

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#ABD
#suudi arabistan
#iran
#husiler
#Camp David
#Dünya
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