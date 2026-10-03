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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:40

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettikten sonra gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün patronu; 5. şampiyonluk hedefinden Avrupa vizyonuna, Milli Takım’ın aldığı sonuçlardan Türk futbolunu sarsan MHK krizine ve olası lig erteleme ihtimaline kadar birçok kritik konuda yönetime ve TFF’ye yüklendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:40

Sarı-kırmızılı camianın merhum kurucusu Ali Sami Yen’i kabri başında anan Başkanı , ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. gündemini sarsan olaylara ilişkin sessizliği eleştiren Özbek, ve Merkez Hakem Kurulu () özelinde dikkat çeken mesajlar verdi.

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

"SÜPER LİG'DE BU SENE KOLAY MAÇ YOK, HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"

Bu sezonki fikstür yoğunluğu ve ligdeki rekabet seviyesine değinen Dursun Özbek, "Fikstür her zaman benzer dinamiklere sahiptir; zorlu virajları da olur, daha rahat süreçleri de. Ancak bu sezon Süper Lig'de kesinlikle kolay maç yok. Ligdeki her takım son derece iddialı ve şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu durum sezonu bizim açımızdan çok daha kritik hale getiriyor. Galatasaray olarak tek amacımız üst üste 5. şampiyonluğumuzu ilan etmek. Aynı şekilde Avrupa kulvarında da hedeflerimiz son derece büyük. Geçtiğimiz sezondaki başarımızın da üzerine çıkmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

"MİLLİ TAKIM'IN SONUÇLARI ÜZDÜ, TFF’NİN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

Milli aranın ardından A Milli Futbol Takımı'nın performansına dikkat çeken Galatasaray Başkanı, "Milli maçlar sebebiyle liglere ara verildi ancak Ay-Yıldızlı ekibimizin aldığı saha sonuçları hepimizi derinden üzdü. Sergilenen performans ve alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. Bu hususta TFF’nin nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini yakından takip ediyoruz. Temennimiz, önümüzdeki müsabakalarda çok daha başarılı sonuçların alınması yönünde" dedi.

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

"ZAMANINDA ÖNLEM ALINSAYDI BUGÜN BU KAOSA UYANMAZDIK"

Hakem camiasında yaşanan son gelişmelere ve TFF'ye daha önce yaptıkları uyarılara değinen Özbek, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "MHK konusundaki duruşumuzu Galatasaray Kulübü olarak öteden beri açıkça ifade ettik. TFF’ye yapının yenilenmesi hususunda defalarca çağrıda bulunduk. Keşke süreç bu noktaya evrilmeseydi. Zamanında gerekli adımlar atılmış olsaydı, bugün hiç kimsenin arzu etmediği böyle bir kaotik tabloyla karşı karşıya kalmazdık. Önümüzdeki hafta lig maratonu yeniden başlıyor fakat ortada bir MHK yok! Kuruluşun başkanı ve görev yapan hakemleri tutuklanmış durumda."

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

"SESSİZLİK KAOSU BÜYÜTÜYOR, TFF ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMALI"

Futbol federasyonunun yaşanan süreç karşısındaki tutumunu eleştiren deneyimli yönetici, "Biz kulüp olarak bu tehlikeyi çok önceden sezdik ve dillendirdik. Şahsen ben söyledim, yöneticilerimiz dile getirdi, resmi kanallarımızdan açıklamalar yaptık ancak sesimize kulak asılmadı. Şimdiyse TFF kanadında derin bir sessizlik hakim. Bir hafta sonra santra yapılacak; federasyonun çıkıp nasıl bir yol haritası izleyeceğini kamuoyuna duyurması gerekiyor. Yaşanan bu sessizlik mevcut kaosu daha da tırmandırıyor. Olaylar her geçen gün daha da büyüyor, savcılık ifadeleri basına sızıyor ve tablonun vahameti herkes tarafından net bir şekilde görülüyor. Bütün bunlar yaşanırken liglerin bundan sonraki süreçte nasıl yönetileceğinin acilen açıklığa kavuşması şart" dedi.

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'

"ERTELEME OLACAKSA KONU BİR DAHA TARTIŞILMAMAK ÜZERE ELE ALINMALI"

Son dönemde gündeme gelen "ligler ertelenecek mi?" sorusunu da cevaplayan Özbek, kararın TFF'de olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bu konuda karar mercii elbette Türkiye Futbol Federasyonu. Ancak Cuma günü maça çıkacağız ve MHK başkanı tutuklu. Keza MHK ve TFF’nin kritik gördüğü, özellikle derbi seviyesindeki maçlarda görevlendirdiği önemli bir hakem de tutuklanmış durumda. İfadeler detaylandıkça kimsenin hoşuna gitmeyecek tablolar gün yüzüne çıkıyor. Bu sessiz kalma hali hayra alamet değil. Sürecin bir an önce berraklaşması gerekiyor. Eğer liglere ara verilmesi gerekiyorsa bu karar alınır; ancak benzer tartışmaların tekrar yaşanmaması adına konunun kökten çözülmesi şarttır. Sessiz kalarak zaman kaybetmenin kimseye bir faydası yok."

Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye sert tepki: 'Lig başlayacak, ortada MHK yok!'
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#galatasaray
#TFF
#Futbol
#dursun özbek
#mhk
#Ali Sami Yen
#Spor
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