Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan Victor Osimhen için sevindirici haberler peş peşe geliyor.

Milli ara sürecinde ülkesi Nijerya’ya gitmesine rağmen riske edilmeyerek milli maçlarda görev almayan yıldız golcü, kulüp sağlık heyetinin uyguladığı yoğun ve başarılı tedavi programı sayesinde beklenenden çok daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdi.

KASIMPAŞA MAÇINDA ÖZEL PLANLAMA

Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, golcü oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Barcelona randevusu öncesinde Nijeryalı yıldızı sahaya ısındırmak isteyen deneyimli teknik adamın ilk planı, Osimhen’i Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürerek yarım devre oynatmak yönündeydi.

Ancak kulüp doktorları ve teknik heyetin koordineli yürüttüğü süreçte, oyuncunun bu hafta antrenmanlarda göstereceği fiziksel ilerlemeye bağlı olarak ilk 11’de başlayıp en az 60 dakika sahada kalması seçeneği de güçlü bir ihtimal olarak masada duruyor.

MARİO LEMİNA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray orta sahasının kilit ismi Mario Lemina’dan gelen haberler ise taraftarı daha da heyecanlandırdı. Fiziksel açıdan oldukça iyi bir seviyeye gelen Gabonlu futbolcunun sahalara dönüşü Osimhen’e kıyasla çok daha kesinleşmiş durumda.

Teknik heyetin şans vermesi halinde Lemina’nın Kasımpaşa mücadelesine direkt ilk 11’de başlamaya tamamen hazır olduğu bildirildi.

RAKAMLARLA VİCTOR OSİMHEN

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla sergilediği üstün performansla dikkat çeken Victor Osimhen, çıktığı 4 resmi müsabakada 6 gol ve 2 asistlik etkileyici bir skora imza attı. Güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.