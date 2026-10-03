Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:23

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

Süper Lig devi Galatasaray'da gözler Kasımpaşa mücadelesine çevrilmişken, sakatlıkları bulunan yıldız futbolcular Victor Osimhen ve Mario Lemina’dan yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Barcelona sınavı öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 09:23

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren ’da, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan için sevindirici haberler peş peşe geliyor. 

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

Milli ara sürecinde ülkesi Nijerya’ya gitmesine rağmen riske edilmeyerek milli maçlarda görev almayan yıldız golcü, kulüp sağlık heyetinin uyguladığı yoğun ve başarılı tedavi programı sayesinde beklenenden çok daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdi.

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

KASIMPAŞA MAÇINDA ÖZEL PLANLAMA

Teknik direktör ve sağlık ekibi, golcü oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Barcelona randevusu öncesinde Nijeryalı yıldızı sahaya ısındırmak isteyen deneyimli teknik adamın ilk planı, Osimhen’i karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürerek yarım devre oynatmak yönündeydi. 

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

Ancak kulüp doktorları ve teknik heyetin koordineli yürüttüğü süreçte, oyuncunun bu hafta antrenmanlarda göstereceği fiziksel ilerlemeye bağlı olarak ilk 11’de başlayıp en az 60 dakika sahada kalması seçeneği de güçlü bir ihtimal olarak masada duruyor.

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

MARİO LEMİNA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray orta sahasının kilit ismi ’dan gelen haberler ise taraftarı daha da heyecanlandırdı. Fiziksel açıdan oldukça iyi bir seviyeye gelen Gabonlu futbolcunun sahalara dönüşü Osimhen’e kıyasla çok daha kesinleşmiş durumda. 

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

Teknik heyetin şans vermesi halinde Lemina’nın Kasımpaşa mücadelesine direkt ilk 11’de başlamaya tamamen hazır olduğu bildirildi.

Osimhen ve Lemina Barcelona maçında oynayacak mı? Galatasaray’da peş peşe müjde!

RAKAMLARLA VİCTOR OSİMHEN

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla sergilediği üstün performansla dikkat çeken Victor Osimhen, çıktığı 4 resmi müsabakada 6 gol ve 2 asistlik etkileyici bir skora imza attı. Güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#victor osimhen
#Futbol
#kasımpaşa
#Mario Lemina
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.