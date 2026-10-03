Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:10

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı: WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detay

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Aleyna Çakır davasında gerekçeli kararı açıkladı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümitcan Uygun’un Sema Esen’e yönelik eylemlerine ilişkin vurgu yaparken, olayda WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detaylar yer aldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı: WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detay
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:10

Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a "intihara teşvik etme, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında mesaj detayları dikkat çekti.

Ümitcan Uygun ifadesinde Esen ile olaydan önceki gün görüştüklerini, Esen'i eve bıraktığını ve arkadaşı M.C.Ç'nin yanına gittiğini söylediği belirtildi.

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı: WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detay

SON MESAJLARDA VEDA İFADELERİ

Uygun'un beyanında, Sema Esen'in, kendisinin M.C.Ç'yle arkadaşlık yapmasını istememesi sebebiyle eve gelmesi için mesaj yolladığını, son mesajlarında veda eden ifadeleri olduğunu ancak hem alkollü olması hem de kendisine bir şey yapacağına inanmadığı için ciddiye almadığını belirttiği aktarıldı.

Uygun'un, sabah uyanınca mesajları tekrar okuduğunu, Esen'i telefonla arayıp cevap alamaması üzerine arkadaşı B.G'yi, Esen'in evine gitmesi için yönlendirdiğini söylediği kaydedildi.

TELEFONUNU KENDİ RIZASIYLA TESLİM ETTİ

Arkadaşlarının kapıyı çilingirle açtıklarını ve Esen'in evde yatar vaziyette bulunduğunu ilettiklerini beyan eden Uygun'un, bunun üzerine hemen olay yerine gittiğini, 112 ekiplerinin ve polisin geldiğini gördüğünü, Esen'in gönderdiği mesajların incelenmesi için telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini söylediği belirtildi.

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı: WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detay

SİSTEMATİK OTOPSİ

Gerekçeli kararda, olay yeri tespitlerine göre, Sema Esen'in bornoz kemerinin iki ucunun kapının arkasına sıkıştırılarak kıstırıldığı ve kapı açıldığı zaman Sema Esen'in yere düştüğü ancak ölümüne ilişkin gerçeğin tespiti için sistematik otopsi yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Adli tıp raporuna yer verilen gerekçeli kararda, cesedin bulunduğu ortam, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tespit edilen bulgular dikkate alındığında kişinin ölümüne neden olan fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

DELİL BULUNAMADI

Tanık beyanları, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı gerekçeli kararda, Sema Esen'in olay tarihinde cinayet sonucu öldürüldüğüne dair delil bulunmadığından sanık hakkında kamu davasının "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan açıldığı belirtildi.

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı: WhatsApp mesajlarında dikkat çeken detay

MAKTUL ESEN'DE İNTİHAR İSTEĞİ OLUŞTURDU

Gerekçeli kararda, olay gecesi maktul ve sanık arasında geçen yazışmalarda sanığın maktul Esen'de intihar etme fikri oluşturduktan sonra bu isteği güçlendirip hayatına son vermesine sebebiyet verdiğinin açık olduğu kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Konuşmanın devamında Esen'in yaşamına son vereceği şeklindeki attığı mesajlara rağmen sessiz kalarak intihar fikrini ölende oluşturup maksadına ulaştığı, sonuç olarak sanık tarafından ölüm konusunun açılması üzerine Esen'in de ölümü düşünmeye başladığı, özellikle olay gecesine ait taraflar arasında gerçekleşmiş olan yazışmalar, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin sübut bulduğu, Sema Esen'in aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere WhatsApp durum mesajında yaptığı paylaşımla sevgilisinden kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde Esen'i intihara teşvik edip, intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği ve eylemi neticesinde intiharın gerçekleştiği anlaşılmakla sanığın atılı 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir."

"EZİYET ETME" SUÇUNDAN BERAAT

Gerekçeli kararda ayrıca "eziyet etme" suçunun oluşabilmesi için aranan unsurların oluşmadığı ve taraflar arasında yaşandığı tespit edilen veya öne sürülen birbirinden bağımsız suçların başka nedenlerle oluşan kavgalar nedeniyle rastlantısal biçimde tekrarlanmasının eziyet suçunun oluşmasına yeterli olmadığı aktarılarak sanık Uygun'un üzerine atılı "eziyet etme" suçundan beraatına karar verildiği kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Aleyna Çakır
#Ümitcan Uygun
#Sema Esen
#Ankara 34 Ağır Ceza Mahkemesi
#Intihara Teşvik Etme
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.