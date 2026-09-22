Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in davasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza aldı ve "eziyet etme" suçundan beraat etti. Sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza aldı. Aynı davada Ümitcan Uygun, "eziyet etme" suçundan beraat etti. Dava, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgilidir.

Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza alırken "eziyet etme" suçundan beraat etti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve müşteki aile katıldı.

ALEYNA ÇAKIR'IN BABASININ İFADELERİ

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse onunda o acıyı çekmesini istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi. Anne Hatun Esen ise, "Sanık ömür boyu ceza alsın. Gün yüzü görmesin" diye konuştu.

SANIK ÜMİTCAN'IN SAVUNMASI

Söz alan sanık Uygun, "2020 yılından sonra başıma gelmeyen kalmadı. Ben Aleyna'yı tanıdığımda ailesiyle konuşmuyordu. Ben annesini aradım 'aranızı bulabilirim' dedim. Aleyna'yı götürdüm barıştırdım. Diğer abisi de Aleyna'yla konuşmuyordu. Yine aynı şekilde barıştırdım. Ben bu kadar şiddet uyguladıysam, neden Aleyna bende kalırken abisine şikayet etmedi beni. Vicdanım rahat ben hiçbir kadını öldürmedim. Benim bu konularla alakalı bir suçum yok. Ben evlenme niyetindeydim, konuşmalarımız da bunu gösteriyor" iddialarında bulundu.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme dosyayı karara bağlayacaklarını bildirerek sanık Uygun'a son sözünü sordu. Uygun, "Ben kimseyi öldürmedim, vereceğiniz karara saygım sonsuzdur" dedi.

OLAY

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

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