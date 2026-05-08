3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümitcan Uygun savunma yaptı: 'Bir tokat eziyetse beni darağacında sallandırın'

Ankara'da 'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Sanık Ümitcan Uygun hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen'in 3 Haziran 2020'de evinde ölü bulunmasına ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapana sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Savcı, Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

HABERİN ÖZETİ

'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada, sanık Ümitcan Uygun'un 'intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, Ümitcan Uygun için 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
Sanık Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürmediğini ve hakkında istenen cezayı kabul etmediğini belirtti.
Uygun, savcının sunduğu mütalaaya karşı, bir tokat atma eyleminin eziyet olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.
Mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.
Sema Esen'in 3 Haziran 2020'de evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun'un 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
"İNFAZ SÜREM DE DOLUYOR AMA ÇIKAMIYORUM"

Başka bir cinayetten de yargılanan Uygun, "Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor ama çıkamıyorum, ‘tehlikeli tutuklu' statüm var" dedi.

"BEN ALEYNA'YI ÖLDÜRMEDİM"

Beyanın ardından esasa hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Uygun'un 'intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık Uygun, "Hakkımda istenen cezayı kabul etmiyorum. Hakkımda bir delil yok. Medyaya yansıyan görüntü Aleyna'nın öldüğü gün gibi yansıtılıyor. Ama bu olay daha önce gerçekleşti. Ben Aleyna'yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım, bunu da kabul ediyorum ve eziyet deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay'da darağacı kurun, beni sallandırın" dedi.

DURUŞMA 22 EYLÜL'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'eziyet etme' suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere toplam 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

