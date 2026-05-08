27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 48 şahıs Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı operasyonun düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında, kırmızı bültenle aranan 27 firari dahil olmak üzere toplamda 48 suçlu Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 48 şahsın, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
Kırmızı Bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 kişi olmak üzere toplam 48 suçlu Türkiye'ye geri getirildi.
Suçlular Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2) ve diğer çeşitli ülkelerden iade edildi.
Yakalanan şahısların iadeleri, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle sağlandı.
Bakanlık, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin yakalanıp geri getirilmeye devam edileceğini belirtti.
"ŞAHISLARIN İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 27, Ulusal Seviyede Aradığımız 21 suçlu olmak üzere toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi. Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (27) C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile Ulusal Seviyede Arananlar (21) B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

