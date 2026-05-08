Teknoloji
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Anthropic’ten dikkat çeken büyüme: Geliri bir yılda 80 kat arttı

Yapay zekâ dünyasında rekabet kızışıyor. Claude ile öne çıkan Anthropic, gelirlerini beklenenden çok daha hızlı artırarak OpenAI üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Anthropic’ten dikkat çeken büyüme: Geliri bir yılda 80 kat arttı
Yapay zekâ sektöründe son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden biri artık . İlk yapay zekâ patlamasında gündemin merkezinde OpenAI vardı; neredeyse her yeni gelişme ChatGPT ve şirketin attığı adımlar üzerinden okunuyordu. Bugün ise benzer bir rüzgâr Anthropic için esiyor.

Yapay zekâ şirketi Anthropic, teknoloji devlerinin desteğiyle hızla büyüyerek gelirlerini bir yılda 80 kat artırdı.
Anthropic'in 2026'nın ilk çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 80 kat arttı.
Şirket CEO'su Dario Amodei, bir yıl önceki beklentilerinin 10 katlık bir büyüme olduğunu belirtti.
Anthropic, büyük dil modeli Claude ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor.
Şirketin, potansiyel olarak tehlikeli görülen ve kapalı kapılar ardında tutulan Anthropic Mythos adlı gelişmiş yapay zekâ teknolojisi de ilgi çekiyor.
Amazon ve Google ile yapılan veri merkezi anlaşmaları, artan talebi karşılamak için altyapıyı güçlendirmeye yardımcı olacak.
Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğini arkasına alan şirket, Claude adlı büyük dil modeliyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Claude, ChatGPT ve Gemini gibi güçlü rakiplerle aynı sahada yarışırken, Anthropic’in asıl dikkat çeken tarafı yalnızca bu sohbet botu değil. Şirket, geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerini gelire dönüştürme konusunda da oldukça hızlı ilerliyor.

GELİR ARTIŞI BEKLENTİLERİ AŞTI

Anthropic CEO’su Dario Amodei, New York’ta düzenlenen etkinlikte JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ile bir araya geldi. Etkinlikte paylaşılan en çarpıcı bilgi ise şirketin 2026’nın ilk çeyreğindeki gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre 80 kat artması oldu. Amodei, bir yıl önce beklentilerinin 10 katlık bir büyüme olduğunu söyledi. Yani şirket, kendi tahminlerinin de çok ötesine geçmiş durumda.

KURUMSAL TARAFTA GÜÇLÜ TALEP VAR

Anthropic’in yükselişinde Claude’un görünürlüğü önemli rol oynuyor. Ancak yatırımcıların ve sektör analistlerinin şirkete ilgisini artıran asıl nokta, bunun ötesindeki yapay zekâ çözümleri. Şirketin “yanlış ellerde tehlikeli olabilir” diyerek şimdilik kapalı kapılar ardında tuttuğu Anthropic Mythos da bu ilginin merkezinde yer alıyor. Bugüne kadar geliştirilmiş en gelişmiş yapay zekâlardan biri olarak görülen Mythos, şirketin teknoloji kapasitesine dair beklentileri daha da yükseltiyor.

OPENAI İÇİN REKABET DAHA SERTLEŞİYOR

Pek çok yapay zekâ şirketi ürünlerini paraya dönüştürmekte zorlanırken, Anthropic’in büyümesi dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Hatta şirketin şu sıralar çözmeye çalıştığı en büyük sorun, artan talebi karşılamakta zorlanan altyapılarını güçlendirmek. Amodei’ye göre Amazon ve Google ile yapılan son veri merkezi anlaşmaları da bu konuda Anthropic’in elini rahatlatacak.

