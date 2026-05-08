Anthropic’ten dikkat çeken büyüme: Geliri bir yılda 80 kat arttı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yapay zekâ sektöründe son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden biri artık Anthropic. İlk yapay zekâ patlamasında gündemin merkezinde OpenAI vardı; neredeyse her yeni gelişme ChatGPT ve şirketin attığı adımlar üzerinden okunuyordu. Bugün ise benzer bir rüzgâr Anthropic için esiyor.
Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğini arkasına alan şirket, Claude adlı büyük dil modeliyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Claude, ChatGPT ve Gemini gibi güçlü rakiplerle aynı sahada yarışırken, Anthropic’in asıl dikkat çeken tarafı yalnızca bu sohbet botu değil. Şirket, geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerini gelire dönüştürme konusunda da oldukça hızlı ilerliyor.
Anthropic CEO’su Dario Amodei, New York’ta düzenlenen etkinlikte JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ile bir araya geldi. Etkinlikte paylaşılan en çarpıcı bilgi ise şirketin 2026’nın ilk çeyreğindeki gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre 80 kat artması oldu. Amodei, bir yıl önce beklentilerinin 10 katlık bir büyüme olduğunu söyledi. Yani şirket, kendi tahminlerinin de çok ötesine geçmiş durumda.
Anthropic’in yükselişinde Claude’un görünürlüğü önemli rol oynuyor. Ancak yatırımcıların ve sektör analistlerinin şirkete ilgisini artıran asıl nokta, bunun ötesindeki yapay zekâ çözümleri. Şirketin “yanlış ellerde tehlikeli olabilir” diyerek şimdilik kapalı kapılar ardında tuttuğu Anthropic Mythos da bu ilginin merkezinde yer alıyor. Bugüne kadar geliştirilmiş en gelişmiş yapay zekâlardan biri olarak görülen Mythos, şirketin teknoloji kapasitesine dair beklentileri daha da yükseltiyor.
Pek çok yapay zekâ şirketi ürünlerini paraya dönüştürmekte zorlanırken, Anthropic’in büyümesi dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Hatta şirketin şu sıralar çözmeye çalıştığı en büyük sorun, artan talebi karşılamakta zorlanan altyapılarını güçlendirmek. Amodei’ye göre Amazon ve Google ile yapılan son veri merkezi anlaşmaları da bu konuda Anthropic’in elini rahatlatacak.