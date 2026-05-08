Apple, narenciye logosuna karşı açtığı davada haklı bulundu

Apple, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) yürüttüğü marka davasında istediğinin bir kısmını aldı. Şirket, Çin merkezli Yichun Qinningmeng Electronics Co.’nun kullandığı narenciye şeklindeki logonun kendi logosuna fazla benzediğini öne sürüyordu.
Tartışma yaratan logoda yapraklı yuvarlak bir meyve figürü ve klavye tuşlarını çağrıştıran kare detaylar yer alıyor. Apple’a göre bu tasarım, tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurmasına neden olabilecek kadar benzer. Özellikle teknoloji ürünleri tarafında bu durumun kafa karışıklığı yaratabileceği savunuldu.
EUIPO değerlendirmesinde logonun genel görünümünün bir portakalı andırdığına dikkat çekti. Kurum, dairesel yapı ve iç bölümlerdeki üçgen şekiller nedeniyle Apple’ın tüm itirazlarını kabul etmedi. Yani açıkçası, “Bu doğrudan Apple logosunun kopyası” yorumu yapılmadı. Buna rağmen iki logo arasında düşük seviyede de olsa görsel benzerlik bulunduğu kabul edildi. Yetkililer ayrıca Apple’ın Avrupa’daki güçlü marka algısını da dikkate aldı. Sonuç olarak tüketicilerin iki şirket arasında zihinsel bir bağ kurabileceği değerlendirildi.
Bu karar sonrası Yichun Qinningmeng’in söz konusu logoyu bilgisayar ürünleri kategorisinde kullanmasının önü kapandı. Ancak güneş panelleri gibi farklı ürün gruplarında aynı logonun kullanımına izin verildi. Benzer bir dava daha önce ABD’de de gündeme gelmişti. O süreçte Çinli şirketin herhangi bir itiraz yapmadığı belirtiliyor.
Apple’ın meyve temalı logolarla yaşadığı hukuki süreçler aslında yeni değil. Şirket, 2019’da Norveç İlerleme Partisi’nin elma figürlü logosuna da itiraz etmişti. 2023 yılında ise Fruit Union Suisse ile uzun süren bir marka mücadelesi yaşamıştı.