Apple, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) yürüttüğü marka davasında istediğinin bir kısmını aldı. Şirket, Çin merkezli Yichun Qinningmeng Electronics Co.’nun kullandığı narenciye şeklindeki logonun kendi logosuna fazla benzediğini öne sürüyordu.

HABERİN ÖZETİ Apple, narenciye logosuna karşı açtığı davada haklı bulundu Apple, Çinli Yichun Qinningmeng Electronics Co.'nun narenciye şeklindeki logosuna karşı açtığı marka davasında, logonun bilgisayar ürünleri kategorisinde kullanılmaması şartıyla kısmen haklı bulundu. Apple, Çin merkezli Yichun Qinningmeng Electronics Co.'nun narenciye şeklindeki logosunun kendi logosuna fazla benzediğini öne sürerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (EUIPO) dava açtı. Tartışmalı logo, yapraklı yuvarlak bir meyve figürü ve klavye tuşlarını çağrıştıran kare detaylar içeriyor. EUIPO, logonun genel görünümünün bir portakalı andırdığını kabul etmekle birlikte, doğrudan Apple logosunun kopyası yorumunu yapmadı ancak düşük seviyede de olsa görsel benzerlik bulunduğunu ve tüketicilerin zihinsel bir bağ kurabileceğini değerlendirdi. Bu karar sonucunda Yichun Qinningmeng'in söz konusu logoyu bilgisayar ürünleri kategorisinde kullanması engellendi, ancak güneş panelleri gibi farklı ürün gruplarında kullanımına izin verildi. Apple daha önce de Norveç İlerleme Partisi'nin elma figürlü logosuna ve Fruit Union Suisse ile marka mücadelesi yaşamıştı.

Tartışma yaratan logoda yapraklı yuvarlak bir meyve figürü ve klavye tuşlarını çağrıştıran kare detaylar yer alıyor. Apple’a göre bu tasarım, tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurmasına neden olabilecek kadar benzer. Özellikle teknoloji ürünleri tarafında bu durumun kafa karışıklığı yaratabileceği savunuldu.

EUIPO: “PORTAKALA BENZİYOR AMA…”

EUIPO değerlendirmesinde logonun genel görünümünün bir portakalı andırdığına dikkat çekti. Kurum, dairesel yapı ve iç bölümlerdeki üçgen şekiller nedeniyle Apple’ın tüm itirazlarını kabul etmedi. Yani açıkçası, “Bu doğrudan Apple logosunun kopyası” yorumu yapılmadı. Buna rağmen iki logo arasında düşük seviyede de olsa görsel benzerlik bulunduğu kabul edildi. Yetkililer ayrıca Apple’ın Avrupa’daki güçlü marka algısını da dikkate aldı. Sonuç olarak tüketicilerin iki şirket arasında zihinsel bir bağ kurabileceği değerlendirildi.

Bu karar sonrası Yichun Qinningmeng’in söz konusu logoyu bilgisayar ürünleri kategorisinde kullanmasının önü kapandı. Ancak güneş panelleri gibi farklı ürün gruplarında aynı logonun kullanımına izin verildi. Benzer bir dava daha önce ABD’de de gündeme gelmişti. O süreçte Çinli şirketin herhangi bir itiraz yapmadığı belirtiliyor.

APPLE’IN MEYVE LOGOLARIYLA BİTMEYEN MÜCADELESİ

Apple’ın meyve temalı logolarla yaşadığı hukuki süreçler aslında yeni değil. Şirket, 2019’da Norveç İlerleme Partisi’nin elma figürlü logosuna da itiraz etmişti. 2023 yılında ise Fruit Union Suisse ile uzun süren bir marka mücadelesi yaşamıştı.