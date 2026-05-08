Aslıhan Gürbüz’den Sevdiğim Sensin dizisine sert eleştiri! ‘Bebe hayvanla her yere sahne yazmak’

Sevilen projeler arasında yer alan Sevdiğim Sensin, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizide bu kez dikkat çeken detay ise sevimli kuzu Revani oldu. Son bölümlerde ekran süresi artan Revani’nin adı, dizinin jeneriğine de eklenince sosyal medyada geniş yankı uyandı. Minik kuzunun hikâyedeki varlığını sempatik bulan izleyiciler bu gelişmeden memnuniyet duyarken, bazı seyirciler ise duruma eleştirel yaklaştı. Özellikle Aslıhan Gürbüz başta olmak üzere birçok kişi, hayvanların dizilerde aktif şekilde kullanılmasına tepki gösterdi. Revani’nin sahneleri kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

ASLIHAN GÜRBÜZ’DEN SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNE SERT ELEŞTİRİ

Perşembe akşamlarının reyting zirvesinde yer alan Sevdiğim Sensin'de rol alan sevimli kuzu jenerikte yer almaya başladı. Revani adındaki sevimli kuzunun sahneleri geçtiğimiz haftalarda daha azdı.

Ancak gelen talepler doğrultusunda Dicle ve Erkan karakteriyle sahneleri de artırıldı. Bu kez de izleyicilerin bir kısmı minik kuzunun bu ortama uygun olmadığını dile getirerek eleştiride bulundular.

Eleştiride bulunan isimlerden biri de ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu. Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından #SevdiğimSensin dizisindeki kuzulu sahnelerle ilgili paylaşımda bulundu;

"Sevgili senaristler yazdığınız karaktere ek 20 günlük bebe hayvanla her yere sahne yazmak, o bebek hayvanı motora bindirmek, İstanbul’u gezdirmek gibi motivasyonlarınızın neye dayandığını, bu yaratıcılığın ve vicdanın kaynağını merak ediyorum. (elimde gerçekten değil merak) Harika da oyuncularınız var halbuki elinizde."

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken oyuncularından biridir. 16 Şubat 1983’te dünyaya gelen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Özellikle doğal oyunculuğu ve güçlü ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu, “Bir Bulut Olsam”, “Yahşi Cazibe”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kırmızı Oda” ve “Masumlar Apartmanı” gibi sevilen yapımlarda rol aldı. En büyük çıkışını ise “Yahşi Cazibe” dizisindeki performansıyla yaptı ve bu rolle Altın Kelebek ödülüne layık görüldü. Aslıhan Gürbüz, dramatik ve komedi türündeki başarılı performanslarıyla Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

