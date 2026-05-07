Sevdiğim Sensin dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Star TV’de yayınlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan sevilen yapımın, Haziran ayının ilk haftasında sezon finali yapacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, sezon finali öncesi yaşanan ayrılık gelişmeleriyle de gündemde yer alıyor. Final bölümünde karakterler arasındaki gerilimin artacağı ve hikâyede önemli değişimlerin yaşanacağı konuşuluyor. Dizinin yeni sezonda nasıl bir hikâyeyle geri döneceği ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman? Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman? Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman yayınlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali tarihi ve içeriği hakkında bilgiler verilmektedir. Sevdiğim Sensin dizisi, 4 Haziran Perşembe günü 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi, Star TV ekranlarında yayınlanıyor ve Ay Yapım imzası taşıyor. Sezon finalinde karakterler arasındaki gerilimin artacağı ve önemli değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. Dicle'nin boşanma konusundaki kararlılığı ve Burçin'in taktikleri hikayede yer alıyor. Erkan'ın Dicle'yi kararından vazgeçirme çabaları ve İnci'nin oyunları da hikayenin bir parçası.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin dizisinin sezon final tarihi netleşti. Star TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen sevilen yapım, 4 Haziran Perşembe günü sezon arası verecek. Ay Yapım imzası taşıyan dizi, yayınlandığı günden bu yana güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Sezon finali bölümünde dizide önemli gelişmelerin yaşanacağı ve karakterler arasındaki dengelerin değişeceği konuşuluyor. Özellikle son bölümlerde artan gerilim ve yaşanan sürpriz ayrılıklar, final bölümüne olan ilgiyi artırmış durumda.

Star TV’nin ilgiyle takip edilen yapımı, Sevdiğim Sensin 16. bölümüyle sezon finali yaparak kısa bir ara verecek. Sevilen dizinin sezon finali bölümü, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, sezon finalinde izleyicileri şaşırtacak gelişmelerle gündeme gelecek. Sezon finalinde bazı karakterlerin hayatında önemli kırılma noktalarının yaşanacağı ve hikâyenin yön değiştireceği konuşuluyor. Sosyal medyada dizinin final bölümüyle ilgili çok sayıda yorum yapılırken, izleyiciler yeni sezonda yaşanacak gelişmeleri de şimdiden merak etmeye başladı.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM

Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır. Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.

Erkan’ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.

Aldur hanesinde ise Dicle’ye yaptıkları yüzünden herkesten tepki gören İnci, okları üzerinden çekmek için başka bir oyun kurar. Bu oyunun ardından Esat iyice zor durumda kalır. Ferman ise kontrolü kaybetmeye hiç alışık değildir. Dicle’nin kendi yolunu seçmesi, onun planlarını bozacak tek şeydir.

Nilüfer tarafında ise işler daha da karışıktır. Güven, öfke ve aşk arasında sıkışmış durumdadır. Civan’a olan hisleriyle yüzleşmek yerine onu cezalandırmayı seçer. Burçin’in, Dicle’nin boşanma yolculuğunda yaptığı sinsi plan, tam da Erkan ve Dicle’nin kendilerine yol çizdiği umutlu anlara denk gelir. Bu anı bozan tek kişi Burçin de değildir üstelik. Beklenmeyen biri de büyük bir itirafın eşiğine gelerek bu anı bozmaya niyetlidir.