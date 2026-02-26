Menü Kapat
Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Sevdiğim Sensin dizisinde köylü kızı Dicle ile asker Erkan'ın yollarının kesiştiği duygu yüklü hikayesi izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izleniyor. Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün ve hangi kanalda yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi saat kaçta başlıyor? İşte ekranların yeni tutan dizisi Sevdiğim Sensin dizisinin bölüm ayrıntıları;

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Helin Kandemir'in dramatik hikayesinin konu alındığı Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile karşılandı. Özellikle de her perşembe günü arama motorunda trendlerde olan Sevdiğim Sensin dizisi başrol oyuncusu Helin Kandemir, dizideki etkileyici performansı ile adından söz ettiriyor.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in olduğu fenomen dizi Sevdiğim Sensin hangi gün, saat kaçta ve nerede başlıyor?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'nin iddialı projesi Sevdiğim Sensin dizisi başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi görüyor.

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Haftaiçi tekrar bölümleri verilen Sevdiğim Sensin dizisi, Star TV ekranlarında henüz iki bölüm yayınlansa da ismini geniş bir kitleye duyurmayı başarmış ve yoğun bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Sevdiğim Sensin dizisi, heyecan dolu gelişmeleri ile ekran başında izleyicilerle buluşacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Köylü kızı Dicle ile asker Erkan karakterini bir arada buluşturan Sevdiğim Sensin dizisi, duygu yüklü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İlk bölümü Ağrı'da sonrasında ise İStanbul'da çekimleri yapılan Sevdiğim Sensin dizisi, her Perşembe akşamı saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Ay Yapım imzasını taşıyan fenomen dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturduğu, senaristliğini ise Yeşim Aslan'ın yaptığı Sevdiğim Sensin dizisi ekran yıldızı yüksek oyuncuları bir arada bulundurmasıyla seyircilerin odak noktası oluyor.

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Birbirinden başarılı isimlerin tek kadroda toplandığı Sevdiğim Sensin dizisindeki çarpıcı karakter, diziye olan ilgi ve merak duygusunu tetikliyor.

Sevdiğim Sensin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Sevdiğim Sensin dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Peki Sevdiğim Sensin dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri oynuyor?

İşte Sevdiğim Sensin dizisi oyuncuları ve rolleri:


-Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur


-Helin Kandemir - Dicle Demir


-Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur


-Esra Ronabar - İnci Aldur


-Deniz Işın - Nilüfer Aldur


-Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur


-Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu


-Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca


-Barış Baktaş - Civan Demir


-Elçin Zehra İrem - Burçin Parsoğlu


-Nihan Büyükağaç - Havva Vardar


-Emrah Aytemur - Ferman Demir


-Murat Seven - Fikret Doğanay


-Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu


-Bensu Uğur - Zehra


-Yılmaz Kunt - Koray


-Manolya Maya - Selin


-Ozan Gözel - Muharrem


-Deniz Karaoğlu - Teoman


-Pervin Bağdat - Aylin

#star tv
#Türk Dizileri
#Aytaç Şaşmaz
#Helin Kandemir
#Sevdiğim Sensin
#Medya
