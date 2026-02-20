Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde ne oldu? Köyden şehre inen Dicle'nin İstanbul macerası izleyenleri güldürdü

Star TV'nin beğenilen dizisi Sevdiğim Sensin bu akşam ikinci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisi dram yüklü senaryosu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Köylü kızı Dicle'nin kendisine bile itiraf edemediği Erkan'a duyduğu saf ve masumane aşkın sonu hayal kırıklığıyla mı sonuçlanacak? Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde hangi gelişmeler yaşandı? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU? SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZET!

Erkan'ın herkesten gizli bir şekilde evlendiği Dicle'yi ailesinin karşısına çıkarması ile tüm dengeler alt üst olur. Dicle'nin Erkan'ın evine gelmesiyle birlikte evin hizmetçileri tarafından bir şekilde açığa çıkan evlilik haberi, Tahir'in ekmeğine yağ bal sürer iken Erkan'ın babası ile çatışmasına neden olmaktadır.

Erkan, ailesini karşısına alarak Dicle ile yeni bir eve çıkma kararı alarak evi terk eder.

Köyden şehir hayatına geçiş yaparken bir anda kendisini bilmediği koca bir dünyanın içinde bulan Dicle, Erkan'ın sayesinde İstanbul'u öğrenmeye ve alışmaya çalışır.

Dizinin bölümüne damga vuran sahneleri arasında ise Dicle'nin Erkan'ın onu bıraktığını sanıp peşinden koşması geliyor.

Öte yandan Dicle'nin yürüyen merdiven'e binmekten korkması, denizi ilk defa görmesi ve sevincini gizleyememesi, yeni evindeki teknolojiye bir türlü alışamayan Dicle'nin musluk sahneleri izleyiciler arasında beğeni kazandı.

Esat, Erkan'ı eve geri döndürmek için planlar kurar iken; İnci oğlu Erkan'ı evine döndürüp küçümsediği köylü kızı Dicle'den kurtulmanın planını yapar.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda yetenekli isimlerden Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu ve Murat Seven'in olduğu Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan 2. bölümü sonrasında izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekler oldu.

Peki Sevdiğim Sensin dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisinin 3. yeni bölüm fragman detayları, Star TV kanalının dizi ekranı üzerinde izlenebilir.