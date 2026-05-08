Sevdiğim Sensin dizisi 13. bölüm fragmanı nefes kesti! Dicle, Feride'yi öğreniyor mu?

Star TV kanalının en heyecanlı dizilerinden olan Sevdiğim Sensin, perşembe akşamları ekrana verilen bölümleriyle reytinglerde tavan yapmaya devam ediyor. Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı Sevdiğim Sensin dizisi, her hafta olduğu gibi bu haftada izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile karşılandı. Dicle'yi Erkan'dan boşatmaya kafayı takan Burçin, bunun için şeytanın bile aklına gelmeyecek sinsi bir plan hazırlar. Başta uyguladığı plan istediği gibi gitmese de sonucunu yapay zeka ile kendi olmasını istediği gibi şekillendirerek Dicle'nin aklına girmeyi başarır. Öte yandan Esat Aldur ile Fatoş'un geçmişte yaşadığı büyük aşkın ortaya çıkması Aldur ailesinde ortalığı birbirine katar. Civan ve Nilüfer arasında başlayan duygusal yakınlık ise Civan'ın Dicle'nin abisi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte sarsıntı yaşar. Nilüfer, Civan'a olan kızgınlığından eski sevgilisinin motoruna binmek gibi büyük bir hataya düşer. Tahir'in ise Feride'nin başına gelenlerden sorumlu kişinin dosyasını çıkarması gerilimi zirveye tırmandırır iken Kadir'in Dicle'ye olan aşkını Erkan'a itiraf etmesi dizinin bölüm finaline bomba bir son hazırlar. Peki Sevdiğim Sensin dizisi 13. bölümde neler olacak? Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm gelişmeleri neler? İşte Sevdiğim Sensin dizisinde önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Reytingleri uçuran Sevdiğim Sensin dizisinde önemli gelişmeler, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekran karşısında peş peşe geldi. Dicle'nin öldü zannedilen ablası Derya'nın yaşadığını öğrenmeye adım adım yaklaşan Dicle, diğer yandan Erkan'ın ailesi karşısında zorlu bir sınav içindedir.

Dram, heyecan ve gerilimin aynı anda ilerlediği Sevdiğim Sensin dizisi, 7 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilerin nabzını yükseltirken, Kadir'in Dicle'ye karşı duygularının olduğunu öğrenen Erkan'ın tepkisi izleyiciler arasında da heyecanı yükseltti. Şok eden itiraf sonrasında izleyiciler, dizinin yeni bölüm fragmanı için arama motoruna yöneldi.

Peki Sevdiğim Sensin dizisi 13. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Sevdiğim Sensin dizisi 13. bölüm gelişmeleri özeti:

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star TV'nin güçlü yapımı Sevdiğim Sensin dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde yine heyecan doruklara çıkacak. 14 Mayıs Perşembe akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Sevdiğim Sensin'de yaşanacak olaylar...

- Kadir'in olay itirafıyla birlikte Erkan ile Kadir'in kavgasına tanık olan Dicle, yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmaya çalışır.

- Dicle'nin kavga sırasında Erkan'a duyduğu öfkenin sebebini dile getirmesi; Erkan'ın Burçin'in yapay zeka ile yaptırdığı videonun öğrenmesiyle sonuçlanır. Gördükleri karşısında kendisini Dicle'ye karşı aklamaya çalışan Erkan, Burçin ile aralarında hiçbir şey geçmediği konusunda Dicle'yi ikna etmeye çalışır.

- Nilüfer ve Civan arasındaki yakınlaşma anını kayda alan Ferman, Nilüfer'i dediklerini yapmazsa bu kaydı her yere yaymakla tehdit eder.

- Dizinin yeni bölümünde görülecek en dikkat çekici sahne ise; Fikret'in Erkan'a Dicle'nin ablası Derya'ya dair önemli bir bilgi bulduğunu söylemesi oluyor.

- Dicle'nin Feride'nin kapısını çalacağı vakit, dosya içinden düşen kare ise Dicle üzerinde büyük bir şok etkisi oluşturur.

Ablası Derya'nın fotoğrafını gören Dicle'nin 'Abla!' hitabı, Derya'nın aslında Feride olduğu yönündeki gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı yönündeki ihtimalleri yeniden gündeme getirdi.