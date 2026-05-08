Ankara Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden Ankaralıları uyardı. Bugün öğleden sonra başkent semalarında gerçekleştirilecek planlı test uçuşları sırasında "sonik patlama" yaşanabileceğini belirtildi.

vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ‘ses hızının üzerinde’ uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2026 Cuma günü planlı ve kontrollü uçuş kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçakların ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceğini ve bu durumun yüksek düzeyli sese neden olabileceğini duyurdu.
Uçuşlar 8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Uçaklar, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı'nı kullanacaktır.
Planlı test uçuşu esnasında ses hızının üzerine çıkılacaktır.
Bu durum nedeniyle yüksek düzeyli ses oluşabileceği belirtilmiştir.
Vatandaşların herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşamaması için bilgilendirme yapılmıştır.
